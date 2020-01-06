馬紹爾新總統柯布亞：堅定支持台馬邦交

（中央社記者顧荃台北6日電）外交部今天表示，友邦馬紹爾群島選出參議員柯布亞為新任總統，柯布亞表示，堅定支持台馬邦交的立場，馬國新政府將繼續與台灣密切合作，深化台馬邦誼及合作夥伴關係。

駐馬紹爾大使館也在推特上發布駐馬紹爾大使蕭勝中、柯布亞，以及美國與日本的駐馬紹爾大使等人的合照。

外交部上午透過新聞稿表示，馬紹爾群島共和國於當地時間6日上午10時舉行第41屆國會上半年會期開議及33席新當選參議員的就職宣誓後，隨即推選出參議員柯布亞（David Kabua）為新任總統，任期自今年1月至2024年1月。

外交部表示，駐馬紹爾群島共和國大使蕭勝中立即代表政府與人民，當面向新任總統柯布亞致賀，並表示外交部政務次長徐斯儉將代表率慶賀團訪問馬國，以當面向柯布亞總統及新內閣閣員表達祝賀。

蕭勝中同時向柯布亞表示，台馬邦誼密切友好，雙邊各項援助及合作成果有目共睹，未來在柯布亞的領導下，兩國邦交定將更為堅實，政府樂願更進一步加強各領域的合作，共同致力於馬國發展與人民福祉。

柯布亞則表示堅定支持台馬邦交的立場，並讚揚台灣對馬國各項實質援助；柯布亞強調，馬國新政府將繼續與台灣政府及駐館密切合作，深化台馬邦誼及合作夥伴關係。

蕭勝中另感謝將卸任的總統海妮（President Hilda C. Heine），在其任內對中華民國台灣及馬紹爾群島共和國外交關係的堅定支持及卓越貢獻。

外交部說，馬紹爾群島共和國為太平洋地區重要友邦，兩國於1998年11月18日建交，21年以來邦誼穩固，各項雙邊合作計畫順利推動。目前兩國互在首都馬久羅及台北設有大使館，關係緊密友好。（編輯：郭萍英）1090106