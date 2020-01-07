2020大選 瑞典愛爾蘭丹麥議員學者來台觀選

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）這週六就是總統、立委大選，外交部今天表示，歐洲許多國家都很關注台灣大選，瑞典國會議員團、愛爾蘭國會議員團及丹麥學者團陸續來台觀選，將在投票當天到投開票所及選情中心實地了解情況。

2020總統、立委大選將於11日舉行。外交部歐洲司副司長柯良叡今天在外交部例行新聞說明會表示，許多歐洲國家都很關注這次大選；瑞典與愛爾蘭分別有4人、5人的國會議員團來台，丹麥也有5人學者團來台，將實地目睹台灣民主政治的發展，在11日當天，他們會到投開票所及中選會設立的選情中心了解選舉情形。

他說，過去台灣大選期間也曾有外國議員團來台參訪，觀察台灣選舉情形。

此外，日前傳出捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）表達訪台意願等因素，恐影響中國向捷克購買客機的計畫。即將接任駐捷克代表的柯良叡回應記者詢問時表示，規劃柯佳洛訪台的方向目前沒有改變。

柯良叡說，柯佳洛曾多次公開表達將來台灣訪問，外交部對此表達歡迎。柯佳洛訪台的主要目的是深入了解雙方產業合作的潛力，有利未來深化跟台灣的合作。

談及台捷關係，柯良叡表示，捷克很重視吸引國外投資，尤其是能創造工作機會的投資；經貿、科技合作對台灣與捷克的關係非常重要。

他指出，台灣跟捷克共享民主、人權、法治等價值，相信未來在此基礎之上，將可在經貿、文化上等領域上發展實質的合作關係。（編輯：郭萍英）1090107