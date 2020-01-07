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首頁 / 政治

謝長廷：駐日後與楊蕙如一年見不到兩次面

最新更新：2020/01/07 18:36
駐日代表謝長廷7日在新年餐會中被媒體問到因網軍案遭起訴的楊蕙如是否與他有聯絡時表示，他上次見到楊蕙如是去年的世界12強棒球賽，但沒與她一起看棒球。中央社記者楊明珠東京攝 109年1月7日
駐日代表謝長廷7日在新年餐會中被媒體問到因網軍案遭起訴的楊蕙如是否與他有聯絡時表示，他上次見到楊蕙如是去年的世界12強棒球賽，但沒與她一起看棒球。中央社記者楊明珠東京攝 109年1月7日

（中央社記者楊明珠東京7日專電）駐日代表處今天舉行中華民國109年新年餐會，駐日代表謝長廷回覆媒體提問楊蕙如下落時表示，他派駐日本後與楊蕙如一年見不到兩次面，很多與他有關的事都是謠言。

謝長廷今天中午在駐日代表官邸舉辦新年餐會，包括日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、旅日僑胞、財經界人士等出席，大家互道新年快樂。

謝長廷接受駐日台灣媒體採訪時，被問到有關「卡神」楊蕙如的事，他表示，他已經說明過楊蕙如的事了；他來到日本擔任駐日代表後，跟楊蕙如一年見不到兩次面，很多與他有關的事都是謠言。

他說：「說我跟她（楊蕙如）怎麼連絡，其實上次我見到她的時候是在世界12強棒球賽，但是那次她沒有跟我一起看棒球，她是跟韓國瑜的太太李佳芬一起看球。」

2018年日本關西機場事件後，「卡神」楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處。台北地檢署依侮辱公署罪起訴楊蕙如及蔡姓友人。（編輯：周永捷）1090107

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