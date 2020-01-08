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韓國瑜陣營：謝長廷意圖使人不當選將提告

最新更新：2020/01/08 12:20

（中央社記者余祥台北8日電）國民黨總統候選人韓國瑜陣營律師葉慶元今天表示，駐日代表謝長廷刻意散布不實謠言，指因網軍案遭起訴的楊蕙如跟韓國瑜妻子李佳芬日前曾一起看棒球，影射兩人交情匪淺，韓陣營將提告謝長廷且絕不撤告。

韓國瑜競選辦公室上午在國民黨召開「謝長廷的謊言！自曝子弟兵行蹤！」記者會。韓陣營發言人葉元之表示，日前謝長廷爆料說楊蕙如去年跟李佳芬一起在東京巨蛋看棒球，當時他也在場，但他們完全不知道楊蕙如在球場，原來同場看球賽就是謝長廷所說的「相約」一起看球？

葉元之說，謝長廷根本是被記者堵問與楊蕙如關係，「做賊心虛好似一副偷東西被抓到，趕快把贓物塞到別人手上，非常可恥」。

此外，律師葉慶元表示，謝長廷身為政府官員，在選戰關頭刻意散布不實謠言，指稱謝長廷的網軍楊蕙如跟李佳芬在東京看棒球，影射兩人交情匪淺，企圖把操作網軍事件嫁禍到韓陣營身上，是典型的意圖使人不當選而散布謠言，他們將會向謝長廷提告且不會撤告，請謝不要再躲在日本。

此外，韓國瑜競選辦公室上午也召開「冠軍花落誰家？完整的大解密奧步108招！」記者會，韓陣營發言人鄭照新指出，這次甄選收到4千多件投稿，韓辦精心挑選出前12名創意代表，前3名分別為「利用電腦Deepfakes （AI） 技術假造影片抹黑讓人信以為真，比假造圖片更可怕」、「選前爆料，市長收受中資」、以及冠軍「偉大的第一名壹週刊，永遠的奧步王」。（編輯：林淑媛）1090108

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