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力拚國會過半 卓榮泰：早鎖定激戰區輔選

最新更新：2020/01/08 13:16
民進黨主席卓榮泰（右）8日在台中輔選，陪同黨籍立委候選人翁美春（左）車隊掃街，力拚國會席次過半。中央社記者趙麗妍攝 109年1月8日
民進黨主席卓榮泰（右）8日在台中輔選，陪同黨籍立委候選人翁美春（左）車隊掃街，力拚國會席次過半。中央社記者趙麗妍攝 109年1月8日

（中央社記者趙麗妍台中8日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，許多地方議員在躍升國會立委的選戰中，各地戰績不錯，很早就鎖定激戰區輔選，希望民眾支持，國會可以過半。

民進黨全國大型車隊掃街邁入第3天，卓榮泰今天從台中市豐原區出發，一整天將在台中、彰化地區車隊掃街輔選，卓榮泰早上為台中市第8選區（豐原、石岡、東勢、新社、和平區）立委候選人翁美春輔選，並稱讚她是「最勇敢的挑戰者」。

卓榮泰說，這次選舉中有許多地方議員要躍升國會立委，各地戰績都不錯，希望翁美春搭上地方議員升級國會議員的列車，挑戰成功。

翁美春表示，自己將帶著13年地方民代的資歷前進國會，繼續為民服務。

對於選前最後黃金72小時如何力拚國會席次過半，卓榮泰接受媒體聯訪表示，黃金不只72小時，很早就鎖定所有激戰區，由總統、副總統候選人輔選，希望有好成績，讓國會過半作為總統後盾，讓改革、政策可順利推行。

卓榮泰下午將到台中市第5選區（北區、北屯區），為黨籍立委候選人莊競程輔選，接著再到台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區），為台灣基進立委候選人陳柏惟助選。（編輯：洪學廣）1090108

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