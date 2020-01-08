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關注中東局勢 韓國瑜：政府應盡快做好因應

最新更新：2020/01/08 15:27

（中央社記者范正祥台北8日電）關注中東局勢，國民黨總統候選人韓國瑜今天呼籲政府相關部門必須趕快做好因應措施，包括石油問題，如果石油價格暴漲，馬上就要過農曆年，會不會帶動物價上漲。

韓國瑜下午接受中天電視專訪，會前接受媒體聯訪時，媒體詢問，怎麼看美國和伊朗要開戰的問題。

韓國瑜指出，站在台灣立場，有關伊朗問題，中東這個火藥庫幾十年來都讓舉世怵目驚心，大家都密切關注中東局勢。

他說，雖然看起來伊朗對美軍的開戰離我們很遙遠，但事實上對台灣影響卻很巨大。

談及中東情勢對台影響，韓國瑜指出，首先，石油問題，如果石油價格暴漲，馬上就要過農曆年，會不會帶動物價上漲，政府一定要趕快穩定物價，趕快確保石油進口來源能不能分散管道，這點非常重要。

他說，其次，中東戰爭的爆發會不會影響東亞格局的變化，最重要的是台海安全，所以國防相關安全部門要確保兩岸之間能穩定局勢，絕對不可以有任何風險存在。

韓國瑜說，現在執政的是民進黨，必須趕快做好因應措施。

此外，台東善心賣菜阿嬤陳樹菊入鏡國民黨總統候選人韓國瑜陣營競選廣告，引起網路注意。對於部分不同立場網民批評陳樹菊，韓國瑜今天呼籲大家能用更寬闊的心尊重陳樹菊，他也感謝陳樹菊支持。

韓國瑜表示，陳樹菊阿嬤是台灣人的驕傲，也是台灣人的良心，基於她自己的認知理念支持韓國瑜，希望韓國瑜做一個沒有私心、優秀的領導者，她的期待是如此，「希望大家能用更寬闊的心來看待陳樹菊對政治人物的表態，這是一種尊重。」

韓國瑜指出，陳樹菊阿嬤幾十年來默默幫助非常多弱勢族群，大家都對她有非常高的肯定。他很感謝陳樹菊阿嬤的支持，希望大家用開闊心胸來看待。（編輯：郭萍英）1090108

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