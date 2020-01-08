指馬英九收頂新政治獻金 周玉蔻登報道歉

（中央社記者陳秉弘台北8日電）媒體人周玉蔻指前總統馬英九收受頂新集團政治獻金，遭馬英九提告。法院判決定讞周玉蔻需賠償180萬元並在4大報登報道歉，周玉蔻今天在自由時報、中國時報頭版刊登道歉啟事。

前總統馬英九今天南下高雄陪同國民黨鳳山區立委候選人李雅靜車隊掃街拜票，對於周玉蔻登報道歉，他認為「這是遲來的正義」。

周玉蔻2014年在政論節目爆料，指前總統馬英九收受頂新集團新台幣2億元的政治獻金；馬英九認為言論不實，委任律師提告。全案去年4月時周玉蔻敗訴定讞，判決結果周玉蔻需賠償馬英九180萬元，並在4大報刊登道歉啟事。

周玉蔻今天在自由時報、中國時報頭版刊登道歉啟事。全文「道歉聲明，道歉人周玉蔻公開傳述馬英九先生於2012年競選第13任總統時，曾收受頂新魏家新台幣二億元非法政治獻金的不實言論，損及馬英九先生之名譽，特此澄清並表達歉意。道歉人：周玉蔻」。

馬英九指控周玉蔻2014年12月17日起先後在政論節目稱「國民黨有收頂新魏家2億元政治獻金」，指國民黨黨中央有人是頂新門神；且在臉書上貼文「馬總統競選團隊在選舉期間，有收受法令規範以外捐款獻金2億元」、「拿了頂新集團祕密獻金的，正是馬英九總統，馬團隊的頭頭」。

全案一審法院判決周玉蔻免賠；馬英九上訴，二審法院認為周玉蔻未查證消息真實，侵害馬英九名譽權，判賠180萬元，並在4大報刊登道歉啟事；最高法院去年4月駁回周玉蔻上訴，全案定讞。（編輯：孫承武）1090108