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國民黨對國會過半有信心 籲民進黨勿使用奧步

最新更新：2020/01/08 16:33

（中央社記者余祥台北8日電）選戰倒數，國民黨副秘書長杜建德今天表示，不分區立委預估有14至16席，對於國民黨國會過半深具信心，但期盼民進黨不要使用奧步；外傳投票當天可能會停電干擾選舉，呼籲中選會避免停電狀況發生。

杜建德下午在國民黨接受媒體提問，針對立委選情，杜建德說，近日一連串楊蕙如網軍案、查水表等事件發生，民眾都已經看透民進黨的手法，因此對於國民黨立委選情樂觀，桃園以北是藍營大本營選情穩健，南部則會有突破性的席次，決戰中台灣。

選戰倒數，杜建德說，期盼民進黨不要搞奧步，根據歷次選舉經驗，希望民進黨當局成為民主典範，不要讓民主毀在民進黨手中。

杜建德也要求選委會，一定嚴格要求主任管理員，在開票前公布所有票所的領票數，以及未領票數，最後所有的數字皆要吻合，他們也在所有投票所布建監察人，盼民眾用手機錄影共同監視，他並呼籲中選會一定要避免停電狀況發生。

國民黨文傳會主委程美華也強調，這一次選舉總統投國民黨總統候選人韓國瑜、政黨票投國民黨，立委也要支持國民黨的區域立委，沒有外傳分裂投票的情事，呼籲支持者一定要集中投票。（編輯：紀淑芳）1090108

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