黃國昌拍影片表態 總統選舉當然投蔡總統

（中央社記者王揚宇台北9日電）選戰進入倒數階段，角逐不分區立委的時代力量現任立委黃國昌今天表示，今年的總統選舉，當然投總統蔡英文，對於蔡總統在外交與國防上的表現，他給予很高的評價。

黃國昌今天在在臉書上傳一部「打開國昌說亮話ep2. 2020總統票會怎麼投？」影片；黃國昌說，今年的總統選舉當然投蔡總統，蔡總統在領導上面，不管是在外交上還是國防上，她的表現，「我是給予很高的評價」；在內政上，有很多他覺得做的還不夠好的地方，這也是過去這幾年，自己在國會裡面監督的重點。

黃國昌說，一個國會議員對於執政黨進行監督，這不僅僅是天經地義，也是在憲政秩序下，選民要求必須要扮演的角色、做的事情；這國家可以再進步，這個國家可以再改進的地方太多了，只有有能力監督的在野黨，才能夠鞭策執政黨「不要亂搞、如果亂搞有人要負責」，把這個原則確立清楚後，才能確保拿到行政權的團隊，會在正確的軌道上面前進。

影片最後，黃國昌指出，2020年對他來講，自己真正關心的事情是在11日投完票後，繼續連任的蔡英文政府要把這個國家帶到什麼方向去，年輕人現在所面對的低薪資、高房價，大家引頸期盼的司法改革、金融改革，接下來蔡總統會用什麼具體的步驟來實踐、解決。（編輯：楊凱翔）1090109