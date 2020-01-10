選前一天 台中市藍綠陣營拚選戰

（中央社記者郝雪卿台中10日電）今天是選舉投票日前一天，台中市各陣營立委候選人都卯足全力做最後打拚，而在總統選戰方面，民進黨晚上舉辦選前之夜晚會，而國民黨的選前之夜則在高雄。

總統選戰部分，國民黨於去年12月29日在台中市舉辦一場大型造勢晚會後，選前之夜則選在高雄舉辦。而民進黨則在晚上於洲際棒球場停車場舉辦選前之夜活動，由副總統候選人賴清德、立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍及8名立委候選人出席。

立委選戰部分，選情緊繃的台中市第3選區（潭子、 大雅、神岡、后里區），國民黨的候選人楊瓊瓔下午及晚上都在大雅區掃街。無黨籍的候選人洪慈庸白天分別由交通部長林佳龍、蘇嘉全、林佳龍的妻子廖婉如及「雞排妹」鄭家純陪同車隊掃街外，晚上在后里鎮安宮舉辦選前之夜晚會。

選情膠著的台中市第5選區（北、北屯區），國民黨的立委候選人沈智慧下午將由國民黨中央委員連勝文陪同車隊掃街外，晚上還有造勢活動。民進黨的立委候選人莊競程則由雞排妹鄭家純、林佳龍、蘇嘉全等人陪同車隊掃街，晚上出席民進黨選前之夜活動。

其餘立委候選人部分，民進黨台中市第4選區（西屯、南屯區）立委候選人張廖萬堅也安排車隊掃街拜票。而同選區的國民黨立委候選人黃馨慧則是徒步掃街。（編輯：陳俊碩）1090110