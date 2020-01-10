蔡正元：3項要求是王立強提出 訊息截圖經變造[影]

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（中央社記者王承中台北10日電）根據媒體公布的訊息截圖顯示，國民黨副秘書長蔡正元對自稱是共諜的王立強提出3點承諾，包括可自由進出大陸。蔡正元今天表示，截圖經過變造，且這3項要求是王立強提出的。

澳洲媒體稱蔡正元威脅自稱是共諜的王立強，要反咬民進黨。據瞭解，澳洲聯邦警署在調查蔡正元與孫姓商人（應為孫天群）去年12月24日起發給王立強的訊息和通話內容。但蔡正元昨天公布孫天群與澳洲記者的通話錄音，以及自己與王立強的通話視訊，否認威脅王立強。

其中一則訊息的截圖是蔡正元以繁體字回應3點承諾，包括讓大陸撤銷王立強的通緝、不干擾他在海外居留，有台商會替王立強清償債務，讓大陸輕輕處理王立強的司法責任、可自由進出大陸等。

蔡正元上午接受廣播媒體專訪時表示，這是經過變造的，中間他跟孫天群有對話的紀錄被刪除，且3項要求是王立強提出，因為孫天群跟王立強通話很多次，但好像經常吵架；而他原本是跟孫天群透過對話，表示王立強有這3項要求，但孫天群聽不清楚，所以他才用打字的方式。

蔡正元指出，王立強的動機很單純，因為王的妻子目前在澳洲唸書，王立強是用留學生眷屬的身分待在澳洲，但王立強急著要用政治庇護，就可以不用回中國去面對詐騙人民幣460萬元的指控。

蔡正元表示，向孫天群開口要錢還債，也是王立強自己開口，而孫天群的條件則是要求王立強應先澄清中國創投總裁向心不是王立強的上線，但他認為王立強只想騙這筆錢，而不是真的想澄清。

國民黨文傳會主委程美華稍早也在國民黨中央黨部接受媒體聯訪時表示，根據了解該訊息的截圖是經過修正過的，實際內容不是那樣。昨天公布的錄音檔及蔡正元與王立強的視訊對話可知，孫天群跟王立強的對話中，王立強有提出一些條件，雙方是否達成協議，國民黨並不清楚。

程美華指出，孫天群也向澳洲媒體說明並非是受到國民黨委託，有關王立強打算錄製視頻，所有的內容都是孫天群跟王立強之間的協議。孫天群也清楚說明，內容也都是王立強講的，由王立強對外公布假共諜案的來龍去脈，蔡正元的立場只是希望王立強能夠說清楚、講明白。

蔡正元昨天召開記者會指出，王立強在中國的老闆陸趙亮，和孫天群、向心是老友，王立強經常送陸趙亮和兩人喝酒，因此認識孫和向。王立強指控向心是共諜頭子，導致向心遭台灣限制出境，孫和陸因此想救向心。蔡正元說，他先前不認識兩人，是孫天群透過王姓友人找上他。（編輯：張良知）1090110