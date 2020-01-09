王立強遭誘脅 陸委會：台灣人不接受非法介選

（中央社記者繆宗翰台北9日電）澳洲警方傳出已掌握國民黨副秘書長蔡正元與中國孫姓商人威脅利誘王立強。陸委會發言人邱垂正今天表示，任何人企圖以不當或不法方式介入影響選舉，台灣人民都不會接受。

綜合外電報導，澳洲聯邦警署（The Australian Federal Police，AFP）在調查蔡正元與孫姓商人（應為孫天群）去年12月24日起發給王立強的訊息和通話內容。王立強目前與妻兒住在澳洲，並已向澳洲當局供稱自己是間諜，同時申請庇護。

大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正在回答媒體記者相關提問時表示，對於本案，澳洲政府已展開調查，台灣司法檢調機關也已進行了解，並詢問相關人員，同時透過雙方司法互助合作，積極偵辦中。

他表示，關於上述案件，法務部已對外說明，陸委會尊重司法檢調機關後續偵辦作為，但仍要呼籲，民主法治是台灣社會珍視的核心價值，各界應該尊重公正的選舉機制，任何人企圖以不當或不法的方式介入影響選舉，都不會為台灣人民所接受。

另外，為了掌握中東情勢最新動態，總統蔡英文上午7時30分召開國安高層會議，聽取國安會、國安局、外交部、國防部、陸委會、經濟部就中東情勢與對台影響提出簡報。

邱垂正下午表示，針對兩岸與近期中東地區的情勢的發展，政府都已啟動相關國安機制，陸委會本於職責會密切關注、掌握涉及區域與兩岸情勢，配合做好各種應變準備。（編輯：邱國強）1090109