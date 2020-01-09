王立強案 陳明堂：1月初回覆澳警查蔡正元身分

國民黨副秘書長蔡正元遭爆疑威脅中國間諜王立強事件，法務部次長陳明堂（圖）9日指出，澳洲警方因受理王立強報案，1月初透過司法管道向法務部查證蔡正元身分，已給予回覆。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉世怡台北9日電）國民黨副秘書長蔡正元遭爆疑威脅中國間諜王立強事件，法務部次長陳明堂今天指出，澳洲警方因受理王立強報案，1月初透過司法管道向法務部查證蔡正元身分，已給予回覆。

澳洲警方向媒體證實，當局知道自稱共諜的中國男子王立強受到威脅，並已展開調查。

陳明堂接受中央社記者電話訪問指出，因為王立強向澳洲警方報案指自己遭到蔡正元等人威脅，所以澳洲警方透過司法管道向法務部查證，在台灣是否有蔡正元這個人？法務部回覆對方，確實有蔡正元這個人。

陳明堂指出，澳洲警方目前僅詢問蔡正元的身分資料，並沒有提出其他進一步需求。

法界人士指出，國人在國外犯罪時，依刑法第5條、第6條及第7條規定，台灣司法單位可追訴偵辦，但因本件犯罪事實不明確，目前僅有澳警初步詢問，仍需更多事證才有立案偵辦的可能。（編輯：李亨山）1090109