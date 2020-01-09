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蔡正元公布錄音 未從王立強口中聽到民進黨給錢
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中國疑似間諜滲透台灣干擾選舉
澳洲媒體披露一名聲稱理想幻滅的中國間諜王立強，已向澳洲當局和盤托出中國軍情單位直接干擾香港、台灣政壇的細節，其中包括砸2億美元（約新台幣60億元）投資台灣電視圈。
中國疑似間諜滲透台灣干擾選舉
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中國疑似間諜滲透台灣干擾選舉2/23

蔡正元公布錄音 未從王立強口中聽到民進黨給錢

最新更新：2020/01/09 11:44
自稱是中國間諜的王立強向澳洲媒體披露曾奉命操控台灣選情，又傳出國民黨副秘書長蔡正元等人試圖以威脅利誘方式，要王立強改變說詞，包括謊稱是遭到民進黨收買，放出他是共諜的假消息。蔡正元（圖）9日召開記者會說明，並公布相關通話錄音，做出相關回應。中央社記者謝佳璋攝　109年1月9日
自稱是中國間諜的王立強向澳洲媒體披露曾奉命操控台灣選情，又傳出國民黨副秘書長蔡正元等人試圖以威脅利誘方式，要王立強改變說詞，包括謊稱是遭到民進黨收買，放出他是共諜的假消息。蔡正元（圖）9日召開記者會說明，並公布相關通話錄音，做出相關回應。中央社記者謝佳璋攝　109年1月9日

（中央社記者劉冠廷台北9日電）澳洲媒體報導，國民黨副秘書長蔡正元給自稱是中國大陸間諜的王立強劇本，要反咬民進黨，但蔡正元今天公布商人孫天群與澳洲記者的通話錄音，以及自己與王立強的通話視訊，否認威脅王立強。

蔡正元在記者會中表示，自己並沒從王立強口中聽過民進黨給錢一事，是孫天群堅稱，王立強親口有告訴孫天群邱義仁給錢一事。

自稱是中國間諜的王立強去年11月向澳洲媒體披露曾奉命操控台灣的選情，如今再傳出，國民黨副秘書長蔡正元等人試圖以威脅利誘方式，要王立強改變說詞，包括謊稱是遭到民進黨收買，放出他是共諜的假消息。

蔡正元今天上午在國民黨中央黨部召開記者會，公布包括商人孫天群與澳洲記者的通話錄音，以及自己與王立強的通話視訊，孫天群在錄音中向詢問的記者否認是收到了國民黨的委託，以及是透過朋友介紹認識蔡正元，也說了介紹王立強與蔡正元聯絡。

根據電話錄音，孫天群要王立強把事實說清楚，質疑王立強本來就不是間諜為什麼要騙人，孫天群還要王立強不要害向心。但孫天群在與澳洲記者對話中說，王立強說民進黨給了一大筆錢。

此外，是否有要求王立強發聲明，孫天群在電話中向記者承認有此事，但否認有威脅。（編輯：林淑媛）

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