向心夫婦聲請解除限境 檢方法院均駁

（中央社記者林長順台北9日電）中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦涉嫌違反國安法，被台北地檢署限制出境。向心夫婦去年12月底向北檢聲請解除限制出境遭駁回，隨後向台北地方法院提準抗告，但也遭到駁回。

此外，北檢偵辦向心夫婦涉嫌違反國家安全法案，查出另一名在台的中國籍男子涉案，已將他列為被告並限制出境。

自稱中國間諜的男子王立強去年接受澳媒採訪時指控，中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」，並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

外媒披露後，調查局進行查證，發現向心夫婦正在台灣，並於去年11月24日晚間欲出境返回香港，當天在桃園機場將2人帶回偵訊後依涉違反國安法移送台北地檢署。檢察官訊問後諭令限制出境出海。

北檢去年11月底透過法務部向澳洲官方提出司法互助申請，希望澳方提供王立強指稱滲透台灣大選、指控向心夫婦涉違國安法相關證詞，或同意檢察官以視訊等方式訊問王立強，但北檢指出，尚未接到正式回覆。（編輯：李亨山）1090109