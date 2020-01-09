王立強稱遭威脅利誘 聯繫人孫天群詐騙糾紛多

（中央社台北9日電）自稱中國間諜的王立強向澳洲媒體披露，遭威脅利誘要操控台灣選情。聯繫王立強的中國商人孫天群據報導曾被指詐騙，他和王立強指稱的情報上司向心有生意上的合夥關係。

向心是孫天群事業的投資人，向心的中國趨勢公司在2013年收購了孫天群的低碳文化運營公司THINK DEVICE LIMITED (BVI)。

根據澳媒世紀報（The Age），孫先生（孫天群）自稱是向心的密友。向心曾對外否認認識王立強，但孫天群表示，兩人曾見過「一到兩次面」。孫天群也證實，向心曾為中國軍方工作。

梳理證券時報等陸媒報導，孫天群曾是黃山幸福新世界的大股東，這是一家涉及地產開發、專案投資、文創旅遊等多個領域的公司，但旗下投資的建案後來成為爛尾樓，2016年曾被黃山市中級人民法院列為失信人，未履約金額達人民幣3000萬元（約新台幣1.3億元）。

此後，黃山幸福新世界又在2018年涉入上海P2P網路借貸平台「搶錢通」詐騙案件。搶錢通的產品為黃山幸福新世界下的渡假養生項目融資。搶錢通當時表示，黃山幸福新世界是「借款人」，已敦促借款人制定清償方案。

2018年7月，受害者以「搶錢通全體投資人」名義向上海市和安徽省黃山市政府投訴「中國企業協會專職副會長孫天群嚴重違紀問題」，並指搶錢通P2P融資平台聯手黃山幸福新世界有限公司對廣大投資者巨額金融詐騙，搶錢通所屬的上海脈麟金融資訊服務有限公司欠下投資者的債務高達20億元之多。

儘管已背負「欠錢不還」形象，孫天群仍遊走商業界並持續引發爭議。

2019年3月，孫天群全資擁有的公司Everwin Marble Limited收購創業板公司星亞控股2.07億個股份，成為星亞主要股東；3個月後，星亞控股股價暴跌97%，大股東減持股票，隔天又進行交易。孫天群被質疑在過程中不當炒作股票。

王立強去年11月逃到澳洲尋求庇護，他向澳洲媒體披露曾奉命操控台灣的選情，並指位於香港、由向心擔任主席的中國創新投資公司投資台灣媒體，而這家公司是在中國人民解放軍總參謀部之下成立；中國方面則說王立強是詐騙犯。

8日，澳媒引述消息來源報導，王立強在2019年耶誕節被警告，除非他公開撤回先前的供詞，否則可能會被遣返回中國或遭殺害；若他願意配合稱是遭到民進黨收買，他的家人就可免於受罰，他的債務也會還清。

被指向王立強下達指示的兩個人，一是國民黨副秘書長蔡正元，另一位是在中國經商的孫天群。蔡正元受訪時曾說，「我一直與王立強直接接觸。我的朋友（孫天群）也與他直接接觸。」。（編輯：張淑伶/沈朋達）1090109