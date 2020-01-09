王立強共諜疑雲事件簿

（中央社台北9日電）澳洲媒體去年11月報導自稱共諜的男子王立強揭露滲透港台與澳洲，引發軒然大波；澳洲媒體昨夜再爆料，稱國民黨副秘書長蔡正元等人試圖利誘王立強改口為遭民進黨收買，但蔡正元否認。

以下為王立強共諜疑雲的相關大事記：

--2019年11月23日，澳洲的「世紀報」（The Age）、「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）及電視新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）披露自稱理想幻滅的中國間諜王立強的訪問，並稱王立強已向澳洲尋求庇護。

報導藉王立強之口揭露有關北京當局如何隱密控制上市企業以資助情報活動細節，包括監控異議者、建檔，以及把媒體組織納入麾下。王立強並已向澳洲當局和盤托出中國軍情單位直接干擾香港、台灣、澳洲政壇的細節。

--11月24日，中國公安機關在接近24日午夜時於官方微博貼出通報指，經公安機關核查，自稱叛逃者真實姓名是王立強，26歲，福建南平人，無業，因詐騙他人錢財，於2019年4月在上海被立案偵查，但此前即已持偽造證件逃往香港。

--11月25日，澳洲安全情報組織（ASIO）凌晨罕見發出聲明。ASIO總監勃吉斯（Mike Burgess）在聲明中表示，他們認真看待「60分鐘」等媒體所揭露的指控內容，「ASIO先前就知道相關報導披露的事件，且已在積極調查」。

--11月26日，遭王立強指控為負責滲透指揮的中國創新投資公司執行董事向心與替任董事的妻子龔青，兩人24日在桃園機場準備離境時被調查局攔下帶回訊問；兩人隨後被移送台北地檢署複訊，檢察官26日凌晨諭令2人限制出境。據了解，向心夫婦應訊時有問必答、態度配合，但否認擔任共諜。

--11月29日，台北地檢署傍晚透過法務部向澳洲提出司法互助，請求取得王立強在澳洲所指控資料。

--11月30日，包括天空新聞澳洲台（Sky News Australia）、 「雪梨每日電訊報」（Sydney Daily Telegraph）、「週末澳洲人報」（Weekend Australian）等立場與「世紀報」、「雪梨晨驅報」對立的另一批澳洲媒體引述該國情報高層指出，他們「高度懷疑」王立強自稱位居諜報要角的說法。

天空新聞澳洲台引述澳洲國家安全委員會，稱王立強充其量只不過從事低階情報工作，對澳洲安全單位幾無幫助；週末澳洲人報指出，澳洲安全單位只花不到1週時間就有定論，王立強並非北京所派出、受過高度訓練的情報人員，頂多只是個不入流小咖。雪梨每日電訊報則以「間諜鬧劇」（Spy Farce）形容全案。

--12月2日，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣布成立一個高階情報專案小組，打擊官員所稱的澳洲境內猖獗的外國干預情事。

--2020年1月8日，澳洲的世紀報與雪梨晨驅報再爆震撼彈，指稱國民黨副秘書長蔡正元及中國商人孫天群等人試圖以威脅利誘方式，要王立強改變說詞，包括謊稱是遭到民進黨收買，放出他是共諜的假消息。

--2020年1月9日，蔡正元舉行記者會，公布包括商人孫天群與澳洲記者的通話錄音，以及自己與王立強的通話視訊。

蔡正元否認威脅利誘王立強，自己也沒從王立強口中聽過民進黨給錢一事，是孫天群堅稱王立強曾親口說民進黨給錢一事。在錄音中孫天群則答覆澳洲記者，否認受國民黨的委託。（編輯：陳亦偉）1090109