檢方查王立強證詞 法部：澳洲樂於司法互助

（中央社記者劉世怡台北9日電）北檢偵辦中國創新投資公司主席向心夫婦涉違國安法案，透過法務部向澳洲提司法互助，請求取得共諜王立強在澳洲指控資料。法務部今指出，已獲澳方初步善意回應，樂於司法互助。

據了解，北檢去年11月底完成司法互助請求書後，透過法務部國際及兩岸法律司轉請外交部向澳洲提出，希望澳方提供王立強指稱滲透台灣大選、指控向心夫婦涉違國安法相關證詞，或同意檢察官以視訊等方式訊問王立強。

法務部國際及兩岸法律司官員表示，現行台灣與澳洲雖沒有簽定司法互助協議，但辦案單位可透過兩年前通過的國際刑事司法互助法，向澳洲提出司法互助請求個案協助，之前雙方就曾有個案司法互助前例。

官員指出，日前接獲澳方政府初步善意回應表示，基於兩國間司法互助情誼，樂於司法互助合作。

自稱中國間諜的男子王立強去年接受澳媒採訪時指控，中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」，並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

外媒披露後，調查局進行查證，發現向心夫婦正在台灣，並於去年11月24日晚間欲出境返回香港，當天在桃園機場將2人帶回偵訊後依涉違反國安法移送台北地檢署。檢察官訊問後諭令限制出境出海。（編輯：李亨山）1090109