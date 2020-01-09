蔡正元公布視訊 否認要求王立強反咬民進黨

自稱是中國間諜的王立強向澳洲媒體披露曾奉命操控台灣選情，又傳出國民黨副秘書長蔡正元等人試圖以威脅利誘方式，要王立強改變說詞，包括謊稱是遭到民進黨收買，放出他是共諜的假消息。蔡正元（圖）9日召開記者會說明，並公布相關通話錄音，做出相關回應。中央社記者謝佳璋攝 109年1月9日

（中央社記者劉冠廷台北9日電）澳洲媒體稱國民黨副秘書長蔡正元威脅自稱是中國共諜的王立強，要反咬民進黨，但蔡正元今天公布視訊內容，強調他講話這麼和善，「有脅迫的樣子嗎」、「就像大哥哥對小弟弟的勸說一樣，有過則改嘛」。

王立強去年11月向澳洲媒體披露曾奉命操控台灣的選情，距離大選投票只剩兩天之際，傳出蔡正元等人試圖以威脅利誘方式，要王立強改變說詞，包括謊稱是遭到民進黨收買，放出他是共諜的假消息。

蔡正元今天上午在國民黨中央黨部召開記者會，先交代包括王立強、中國創投總裁向心、孫天群等人的關係；他說，王立強在中國的老闆陸趙亮，和孫天群、向心是老友，王立強經常送陸趙亮和兩人喝酒，因此認識孫和向。

蔡正元說，王立強打著陸趙亮名義到處騙錢，之後跑到澳洲，從頭到尾都和共產黨情報機關無關，但指控向心是共諜頭子，導致向心遭台灣限制出境，孫和陸因此想救向心。蔡正元說，他先前不認識兩人，是孫天群透過王姓友人找上他。

蔡正元表示，他建議只要叫王立強發表聲明向心不是間諜頭子就解決了，因此孫和王展開談判，但他對過程所知不多，僅知道王立強表達要發表聲明可以，但要給一筆錢。孫天群指責王立強搞政治庇護就算了，為何要咬向心，王則說民進黨給他一筆錢，非咬出一個人不可。

蔡正元說，這週二下午王立強打電話給他，目的是要請教他如何講讓向心無罪的話，因此孫把王立強的微信貼給蔡正元，王確定他是蔡正元無誤後，和他有一段視訊。

依據蔡正元公布的畫面，是蔡在車內和王透過手機視訊，兩人先是談到彼此的小孩，王在對話中提到「肯定給你們很多你們想要的」、「提供一些有利的」；蔡則說，來龍去脈照事實講就好。

蔡正元在記者會中表示，自己並沒從王立強口中聽過民進黨給錢一事，是孫天群堅稱，王立強有提邱義仁給錢一事。

不過，對於澳洲媒體報導蔡正元請王立強錄一段視頻的微信內容，蔡正元說，他不會打簡體字，因此為何會有這段內容，他也高度存疑。

對於澳洲媒體報導威脅恐嚇，蔡正元說，視訊中很清楚，他講話這麼和善、客氣，話家常，「有脅迫的樣子嗎」、「就像大哥哥對小弟弟的勸說一樣，有過則改嘛」。

蔡正元現場秀出和王立強的對話畫面，並現場打給王立強，但連接錯誤未接通。

媒體問到現場公布的三段音檔、視頻，王立強都未主動提到要孫天群幫他還清債務的事情。蔡正元說，兩人如何談錢的細節，他沒介入，因此不清楚，只知道有談到錢；王立強要孫天群先付錢，孫堅持要先看到聲明，兩人爭執不下。

他還透露，孫和王的對話完整視頻，聽說已經被中共有關部門掌握了，因此孫說不方便提供完整視頻。

根據蔡正元提供的音檔，孫天群與澳洲記者對話中，澳洲記者詢問孫天群向王立強說了什麼，孫天群回答說，他要王立強把事實說清楚，「你本來就不是間諜，憑什麼害人，在中國大陸騙了多少人與錢」，他勸王立強說清楚，不要害向心，但王立強告訴他，民進黨給了很多條件，也答應給一筆錢，且說是邱義仁給的。

此外，針對有澳洲媒體報導，蔡正元要求、甚至威脅王立強拍影片收回先前指控，並要求王立強自稱是受到台灣執政黨民進黨的賄賂與指使，對此，蔡正元予以否認，並稱澳洲世紀報（The Age）報導立場偏頗。他也說，他決定開記者會前，並不知道澳洲媒體報導，自己只是幫忙朋友。1090109