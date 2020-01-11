樹菊阿嬤現身投票 避談幫韓國瑜站台

（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東賣菜阿嬤陳樹菊昨晚當韓國瑜造勢神秘嘉賓，有人心疼她被政治消費，且引起家族關係緊張。陳樹菊今天現身投票，她說：「不知道這些事。」

台東愛心菜販陳樹菊出現在挺韓國瑜的電視廣告，前台東市長賴坤成質疑陳樹菊被政治人物消費。

陳樹菊昨晚出現在韓國瑜的選前之夜造勢晚會，陳樹菊的弟弟陳洽銘感到難過。

陳洽銘昨晚接受中央社記者電話訪問時表示，「一直嘗試跟姐姐連絡，但她都不接電話，自己確實不能認同陳樹菊被韓國瑜當傀儡操弄，一肚子悶氣無處宣洩，有打電話向賴坤成訴苦，但是否和姐姐斷絕關係，要看開票結果」。

這幾天媒體聯絡不上陳樹菊，今天上午她現身台東市投開票所投票，陳樹菊說很高興有投票權。有媒體詢問外界認為她被政治人物消費一事，陳樹菊表示，「那個沒我的事，我不知道，因為我沒有看報紙和電視新聞，也沒有在玩手機，也不知道我弟弟是否有和我連絡」。媒體再問是否有遭到政治人物綁架，陳樹菊沒有回答。1090111