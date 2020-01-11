新竹縣2席立委 國民黨林為洲林思銘囊括

第10屆立法委員選舉結果11日晚間陸續揭曉，新竹縣第1選區由國民黨立委候選人林為洲（左）連任成功，第2選區則由國民黨立委候選人林思銘（右）勝出。中央社記者郭宣彣攝 109年1月11日

（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）新竹縣立委增為2席，今天投票結果出爐，第1選區是國民黨現任立委林為洲連任成功，而第2選區由國民黨候選人林思銘以些微票數差距，險勝民進黨候選人鄭朝方。

第1選區由林為洲勝選連任，他在晚間7時5分自行宣布當選。他發表當選感言指出，感謝新竹縣民支持，再一次給他機會，但實在高興不起來，因總統部分敗選，國民黨應要檢討。

林為洲表示，新竹地區立委是選贏的，在大環境不好情況下，還是守住了，感謝民眾的支持，但總統輸了，多10席立委都彌補不了中央的執政權，他沒有高興的理由。

民進黨竹縣第1選區候選人周江杰發表敗選感言表示，3個月來，他全力以赴面對選戰，也感謝鄉親長輩的照顧，必定銘記在心，雖然這次選戰失利，但他不會失志，會繼續努力。

第2選區原被外界看好、呼聲高的鄭朝方，約在7時40分許到競選團隊的開票現場，承認敗選。現場有不少支持者不捨，哭紅雙眼並高喊「鄭朝方加油」，而鄭朝方也逐一握手，向支持者道謝。

鄭朝方表示，在竹縣有很多好朋友一路相陪，彼此留下美好印記，雖然選舉的結果失利，與對手差距非常近，但他尊重新竹縣民的選擇，未來他會持續用他的方式讓新竹縣更好，盼有更多的年輕人、新世代，勇敢站出來為新竹縣、為台灣的未來，凝聚在一起。

林思銘發表當選感言表示，他很非常感動，這一場選戰打得非常辛苦，因為對手的資源、各方面都贏很多，他感謝新竹縣民眾的肯定，未來到立院會很努力，不會辜負選民對他的期盼。

林思銘說，他有執業律師20多年經驗，對於不符合需求的政策，他會發揮專長，進行適度的調整和修正。像是教育、年輕人就業、勞工權益等部分，他將發揮專長協助，也為竹縣的建設做最大的爭取。（編輯：李錫璋）1090111

第10屆立法委員選舉結果11日晚間陸續出爐，民進黨新竹縣第2選區立委候選人鄭朝方自行宣布敗選，他表示，雖然選舉的結果失利，與對手差距非常近，但他尊重縣民的選擇，未來會持續用他的方式讓新竹縣更好。中央社記者郭宣彣攝 109年1月11日