蘇貞昌：選舉是一時 團結打拚讓台灣更美麗

（中央社記者顧荃台北11日電）總統蔡英文順利連任，行政院長蘇貞昌晚間臉書發文表示，選舉是一時，「明天之後，我們繼續團結為國家打拚，讓台灣更美麗」。

2020大選落幕，蔡總統高票連任，執政的民進黨在國會席次也過半，蘇貞昌晚間在臉書發文指出，2020的總統立委選舉順利結束，國人同胞用手中神聖一票做決定、為國家的未來發聲。

蘇貞昌表示，「無論你支持的是誰，我們今天一起為自由民主台灣寫下新的一頁」，選舉結果已經揭曉，未來4年，蔡總統會繼續帶領國家，繼續為著福國利民努力，為著大家的幸福打拚。

他說，選舉是一時，團結台灣、迎向新時代的工作不會停止，「明天之後，我們繼續團結為國家打拚，讓台灣更美麗」。

蘇貞昌曾在2005年短暫擔任行政院長，前年底民進黨在九合一選舉大敗，黨內士氣低迷，蘇貞昌臨危受命回鍋出任閣揆，首要任務就是穩住搖搖欲墜的政治形勢。而他的確也不辱使命。

接掌閣揆以來，蘇貞昌「從沒休過一天假」，甚至勞累到顏面神經麻痺，他成功阻絕非洲豬瘟、推動蘇花改通車等重大建設、拆解同婚立法的難題，更讓台灣經濟成長率站上亞洲4小龍之首，還交出近5成的施政滿意度，行政院長的耗損魔咒並未發生，聲望節節攀升，在綠營支持者裡更擁有高人氣。

蘇貞昌擔任行政院長期間，獲蔡總統大力支持，去年底蘇一度因為政務與輔選行程交錯，過勞造成顏面神經麻痺，被蔡總統勒令休息；但蘇貞昌閒不住，在家休養一天就回政院上班。

蔡總統後來在新北市競選總部成立大會上，大讚蘇貞昌雖然身體出狀況，仍然拚老命工作為國奉獻；這番發言竟然同時惹哭了台上的蘇貞昌父女；這一年來蘇蔡的默契越來越好。

行政院表示，依照憲政慣例，在2月1日新國會產生後，內閣本來就將循例擇日總辭，未來閣揆人事將尊重總統職權。不過，總統蔡英文表示，內閣向新國會提出總辭，這是憲法的規定，展望台灣未來面對各種挑戰，還有很多工作需要進行，希望行政團隊保持穩定，繼續發揮效能。（編輯：林淑媛/張均懋）1090111