台灣大選順利完成 薛瑞福：讓中國人民反思

美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福表示，台灣的選舉成功不僅是台灣人的勝利，也讓中國人思考為何不能享有同等權利，台灣將是中國改變的榜樣。中央社記者江今葉華盛頓攝 109年1月12日

（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）台灣今天順利完成總統大選，美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福表示，台灣的選舉不僅是台灣人的勝利，也讓中國人思考為何不能享有同等權利，台灣將是中國改變的榜樣。

台灣總統及立委選舉於11日登場，總統蔡英文以超過817萬高票，擊敗對手韓國瑜的552萬票，以歷屆最高得票數連任成功。民進黨同時拿下61席立委席次，確定國會再次過半。

駐美代表處今天與華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）及「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）合作，首次在選舉當天於華府舉辦台灣選情分析研討會。

甫於去年底卸下公職、接任「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福今天也到場致詞。他表示，台灣的高投票率令人印象深刻，反映台灣人對台灣的高度關心，對台灣所有人這是美好的一天，展現民主的重要，也是台灣在國際受到讚賞，在美國獲得高度支持的主因。

薛瑞福也指出，台灣不是印太地區唯一面對中國巨大壓力與脅迫的國家，對其他也正展開大選的國家，台灣這次在選舉過程中成功抵禦中國壓力，應能給予他們相當的啟發，他認為這對區域十分重要。

他同時指出，台灣的選舉也對中國人民很重要，他們會因此反思為何不能也享有民選，為何不能選擇自己的領導人。中國共產黨不是代議制政府實體，不具備民選政府的正當合法性，每次台灣的成功選舉都會讓中國人民關注並思考為何他們不能享有同樣的權利。或許有一天會有一個不同的中國，而台灣的榜樣將在推動中國改變進程中扮演先鋒作用。

美國在台協會前理事主席卜睿哲（Richard Bush）談到這次選舉對兩岸關係的影響時表示，希望北京能反思這次選舉對其台灣政策的意義。儘管不容易，但若北京能認真思考，或許能有和「一國兩制」不同的策略，更適合台灣的策略。

但卜睿哲也坦言，對北京能否省思他並不樂觀。他擔憂中國會繼續甚至加劇過去4年的策略，繼續透過脅迫與壓力干預並滲透台灣社會，「而我認為這不是個好方法」。（編輯：劉學源）1090112

駐美代表處與華府智庫全球台灣研究中心及「2049計畫協會」合作，首次在選舉當天於華府舉辦台灣選情分析研討會。中央社記者江今葉華盛頓攝 109年1月12日