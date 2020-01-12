洛杉磯僑胞關心台灣選情 不分藍綠熬夜看開票

台灣大選氣氛熱，遠在美國洛杉磯，時差16小時，僑胞深夜聚會看開票。圖為2020海外小英後援會舉辦的活動。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年1月12日

（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）總統、立法委員選舉11日登場，儘管遠在太平洋另一頭、與台灣時差16小時，美國洛杉磯的僑胞不管是藍營、綠營都各自在深夜集會，從午夜收看轉播直到天快亮。

台灣大選熱度燒到海外，「洛杉磯時報」頭版10日報導南加州的台僑大批回鄉投票，選前一週飛台灣的班機客滿，機票價格飆漲。根據駐美官員透露，兩大航空公司保守估計，南加州約有6000人回台投票。

至於因工作或其他因素無法回台的僑胞，仍透過電視轉播、熬夜關心選情。台灣時間下午4時投票截止，正是美國西岸時間的午夜12時，藍綠陣營都各自準備了宵夜點心，號召支持者一起看轉播。

晚間10時，台灣投票還沒結束，南加州僑界韓國瑜後援總會的「選情之夜」已經有10多人到場，召集人鄭蓮雲準備熱茶、點心，還拿出一瓶特大號的紅酒，準備用來慶祝勝選。

82歲的國民黨中央評議委員張迺彬說：「我們雖然身在海外，實際上我們的心，無時無刻都熱愛自己的國家、寶島台灣，每一次到了選舉的時候，情緒都很熱烈，期盼自己的國家走上正途，帶給人民幸福。」

除了年屆八旬的張迺彬，在場還有一名98歲年長女士胡萍表達支持韓國瑜。

張迺彬認為，韓國瑜得民心，應該能夠勝選；但若選舉的結果是民進黨獲勝，只要能讓人民幸福、兩岸和平，她也會祝福。

幾十分鐘的車程外，「2020海外小英後援會」在台灣會館舉辦活動，同樣有數十人半夜出門集合在這裡，不睡覺看電視轉播。有熱心僑胞煮了兩大鍋的花生湯、紅豆湯一起度過長夜。

民進黨美西黨部執委吳兆峯說，對手陣營在選前的造勢重現「韓流」氣勢，很多僑胞相當憂心，就算機票價格飆漲到2000、3000美元（約新台幣6萬元至9萬元），都要飛回去投票。但仍有人因工作或健康因素無法回台，因此共聚一堂關心選情。

會場除了一面大型投影布幕之外，還有兩個大螢幕，可以同時監看3家電視台的報票。開票前的空檔，吳兆峯與台灣各地的10多名友人視訊連線，讓遠在美國的僑胞也能瞭解投開票現場的狀況。

吳兆峯說，這次選舉堪稱全民運動，不只是過去比較熱衷政治的選民，中間選民也都站出來了，藉著這樣的連線訪問，可以聽到第一線民眾的聲音。（編輯：馮昭）1090112