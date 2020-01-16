黑鷹失事洪鴻鈞魂歸故里 金門降半旗熄燈追思

（中央社金門縣16日電）故陸軍中將洪鴻鈞家屬今天上午捧著洪鴻鈞遺像返回金門，隨後舉行公祭，金門縣政府及所屬機關今天降半旗，並熄燈10分鐘，共同向因公殉職的洪鴻鈞致上最深敬意與思念。

故國防部情報參謀次長室助理次長洪鴻鈞2日與故參謀總長沈一鳴等8名將士因公殉職，8人聯合公祭於14日在空軍松山基地舉行。

洪鴻鈞家屬上午11時30分許，捧著洪鴻鈞遺像返回金門，金門家屬、金防部參謀長莊有凱、金門縣議會議長洪允典、金門縣議員石永城等人在尚義機場入境大廳迎接。隨後一行人前往殯儀館為洪鴻鈞舉行誦經法會及公奠禮後，發引遺像迎回金城鎮北門里祖宅。

金門縣政府及所屬機關凡有懸掛旗幟者今天降半旗，各單位辦公空間也統一在上午11時30分熄燈10分鐘，共同向因公殉職的洪鴻鈞致上最深敬意，並表達哀思。

金門縣政府表示，金門縣民用降半旗及靜默方式，向逝去的勇者致敬；洪鴻鈞用他的一生奉獻給國家，並將這份捨身大義所發散的光芒留給所有金門鄉親，所有金門縣民可以很驕傲地說，「鴻鈞中將，是我們金門人」。（編輯：戴光育）1090116