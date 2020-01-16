撤銷凍結處分敗訴 國民黨：將依法上訴

（中央社記者余祥台北16日電）台北高等行政法院判決駁回國民黨起訴請求撤銷黨產會凍結處分，國民黨今天表示，深感遺憾，將依法上訴到最高行政法院，以維權益。

國民黨透過新聞稿表示，對於黨產會凍結處分明顯的違法瑕疵，法院卻不認為有違法之處，行政法院作為法律的守護者，應正視行政機關法制崩壞的情形，發揮撥亂反正的責任。

國民黨表示，深信法治是民主國家不可缺少的要素，為維持正常法治國家的運作，國民黨將向最高行政法院提出上訴，以維綱紀。

國民黨指出，不當黨產處理委員會105年9月20日第一次凍結國民黨永豐銀行帳戶存款及命台灣銀行本行支票禁止兌現，經台北高等行政法院在105年11月4日停止執行。

國民黨指出，隨即黨產會召集臨時委員會，未經調查，罔顧國民黨將其中於105年8月31日兌現支票新台幣5200萬元，全數作為國民黨105年8月全體員工薪資的事實，且永豐銀行帳戶中有國民黨105年1月至9月20日黨費收入2億2284萬5877元，即以國民黨有脫產疑慮，執意作成相同的處分。

國民黨表示，此後，黨產會即實質管理國民黨前述帳戶金額及支票支用方式，共計8億3220萬元。

國民黨說，黨產會105年11月7日上午8時30分召開臨時委員會，該會議同天上午9時9分結束，但凍結處分的書面文件竟於8時50分即已傳真送達台灣銀行及永豐銀行，該會議仍尚未結束，國民黨想調查該次會議是否足額委員出席，黨產會竟稱已無會議錄音。

國民黨說，由此可見黨產條例要求國民黨提出70年前書面資料的不合理處，公務機關2個月錄音就遺失，國民黨卻需提出70年前的資料，以證明資產取得為合法。（編輯：林興盟）1090116