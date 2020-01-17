立院協商總預算案 論辯國營董總高齡禁令無共識

（中央社記者范正祥台北17日電）立法院朝野黨團今天協商民國109年度中央政府總預算案，會中對於國營及已經民營化事業機構的董事長、總經理高齡禁令，是否宜有例外排除規定引發論辯，未獲共識，相關提案保留，待院會處理。

立法院財政委員會日前初審通過決議：「國營及已經民營化事業機構的董事長、總經理，初次派任時其年齡不得逾65歲，任期中超過65歲每年延期須報經行政院核准，惟不得超過70歲。」

朝野黨團今天繼續協商109年度中央政府總預算案，研商財政部預算時，討論民進黨立法院黨團總召柯建銘等人提案，主張將財政委員會的決議增列文字「但延攬從事學術研究聲譽卓著或專業成就表現傑出，報經行政院核准者，不在此限。」

柯建銘等人提案說明指出，國內外民營事業超過65歲以上擔任企業負責人或經理人且經營績效卓著者，相當多見，均以專業及經營能力等因素做為選才的考量。

柯建銘等人認為，如果單以年齡做為國營及已經民營化事業機構的董事長、總經理遴選門檻的依據，形同只以年齡做為選才用人的考量，甚至有年齡歧視之嫌；如果訂定年齡限制，也宜有例外排除規定，以符社會發展趨勢及實務運作需要。

柯建銘等人提案，引起討論。參與朝野黨團協商的時代力量立委鄭秀玲表示，支持放寬國營及已經民營化事業機構的董事長、總經理任用年齡，但是同時也希望要有任用年齡的上限，「不要超過80歲」，以免放寬之後「大老或大老的大老」如果想要擔任國營及已經民營化事業機構的董事長、總經理，屆時擋也擋不住。

談及希望能夠設有任用年齡上限，鄭秀玲進一步具體建議，「不得超過75歲」。

國民黨立法院黨團首席副書記長陳宜民指出，財政委員會日前做成的決議，目的就是希望不要放寬國營及已經民營化事業機構董事長、總經理的任用年齡。現在如果要做成主決議，希望增列文字賦予在相關情況下「不在此限」，等於開後門。

主持朝野黨團協商的立法院長蘇嘉全指出，隨著平均餘命提高，全世界也在考慮要把公務員的退休年齡提高，有些國家公務員退休年齡已定在68歲。他認為，就算放寬任用年齡上限，也不會有人那麼「歹命」，80歲了還要來擔任相關職務。

不過，陳宜民表示，當初財政委員會通過的決議是「不得超過70歲」，如果柯建銘等人執意提案做成主決議放寬任用年齡，他要求應將此案保留，待院會處理。

經詢包括柯建銘在內與會朝野黨團代表意見，蘇嘉全裁示，此案保留。（編輯：蘇龍麒）1090117