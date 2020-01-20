談沈一鳴殉職 總統：身為領導人沒有悲傷權利

（中央社記者郭建伸、顧荃台北20日電）前參謀總長沈一鳴等8名將士不幸在黑鷹墜毀事故中不幸殉職，蔡英文總統今晚被問到追思晚會當天抱住沈一鳴遺孀時是否哭泣，蔡總統說，其實她最激動是第一天，但她身為領導人，沒有把自己放在悲傷裡的權利。

蔡總統今晚接受年代新聞面對面及三立新台灣加油專訪，都談及因黑鷹直升機殉職的沈一鳴。

蔡總統在新台灣加油專訪談到，她幾次跟沈一鳴遺孀互動，深刻感受到軍眷很辛苦，沈一鳴的夫人說她最常看到的是沈一鳴的背影，這也道盡許多軍眷每天的承受。

蔡總統強調，軍人穿上軍服就是想到保家衛國，一心一意在軍人本務上，值得大家尊敬，也希望軍人能有自信並感到驕傲。

蔡總統也在節目上，首度曝光沈一鳴母親寫給她的話，「怨親平等，希望寶島讓全世界變成美麗愛心遍佈，仇恨是不需要的」，提醒總統不管是「對我有怨恨的人，或者對我親近的人，都要平等對待他們。」總統說，總長的母親在失去自己的兒子後，卻仍寫出這樣話，讓她十分感動，而這也是台灣現在最需要的。

蔡總統接受年代新聞專訪，被問到黑鷹直升機事故造成參謀總長沈一鳴等8名國軍將官逝世時表示，她跟沈一鳴滿熟的，因為常常一起開會，她第一個時間接到訊息時的感受，是期待沈一鳴不會就這樣走掉，所以她一再要求「再確認、再確認」，但是確認以後的心情，確實是很糟的。

蔡總統說，但她知道不能心情糟到自己跑去躲起來，她必須要站出來穩定情勢，所以她的車子就開到宜蘭去了，在車上時她想著，這是一件悲傷的事情，幾乎是國殤，所以她在第一個時間就決定所有軍事機構都降半旗，表達對軍人的感謝；軍人為了保衛這個國家，隨時都有性命危險。

被問到在追思晚會她抱住沈一鳴夫人安撫時是否哭泣，蔡總統說，其實她最激動的時候，不是那一天，最激動是第一天看到她的時候，因為那天沈夫人是強忍著悲傷，說自己很堅強，叫她不要擔心，「那時候我才很激動」。

蔡總統說，當沈夫人發洩出來以後，她覺得對沈夫人反而是好的，所以那天她就抱抱沈夫人，當然心情還是激動，但是沒有第一天激動，第一天真的很心疼沈夫人，這麼大的變故，沈夫人還是那麼堅強，告訴她說自己可以撐得住。

蔡總統表示，對家屬來講，這是非常非常痛的一件事，但是她身為領導人，沒有把自己放在悲傷裡的權利，所以她把自己拉出來。她覺得國防部長嚴德發表現得很好，嚴德發跟沈一鳴是長期的同袍，嚴德發強忍心裡的悲痛，把所有的事情處理得很好。

她說，至於沈一鳴原定的路程，其實是她跟嚴德發在談話的時候，她提醒要注意軍心的問題，嚴德發說這個沒有問題，但是要找個時間去替沈一鳴走完這段路，因為那些士兵們都在等總長沒有等到；嚴德發說要去走完這一個路程，「我說，那我就跟你一起去」。

蔡總統表示，這絕對不會是製造出來的情節，那就是一個很自然的情況下，她們兩人決定替沈一鳴走完這個路程。

此外，黑鷹失事後，美方展現高度關注，美國在台協會在事件隔天還降半旗哀悼。蔡總統說，台灣現在和美國的合作，主要還是自我防衛的需求，按照「台灣關係法」，美國會來強化我方的防衛能量，這一切都是在既有軌道上運作。

不過，蔡英文說，運作同時，也有一些感情因素，沈一鳴扮演與美方間的溝通角色，美方人員也對他很佩服，因此沈一鳴殉職時，才會有這麼多人表達哀悼。（編輯：林孟汝）1090120