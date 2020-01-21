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捷克參議院議長柯佳洛猝逝 外交部哀悼

最新更新：2020/01/21 12:33

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）原訂2月訪台的捷克參議院議長柯佳洛不幸猝逝，享壽72歲。外交部今天對此表達深切哀悼之意；外交部已要求駐捷克代表柯良叡向家屬致哀，外交部長吳釗燮也親自致電捷克駐台代表，表達哀悼。

捷克新聞社（CTK）報導，柯佳洛（Jaroslav Kubera）的發言人表示，柯佳洛20日突然身體不適，緊急送醫後不治。柯佳洛出身波希米亞北部的特普利采（Teplice），1989年絲絨革命後參政，擔任參議員近20年之久，在捷克政壇備受敬重。

對此，外交部發言人歐江安今天在外交部例行新聞說明會回應表示，昨晚接獲柯佳洛猝逝的消息，外交部感到很意外、很哀傷，對此表達最深切的哀悼之意。

她說，外交部已在第一時間要求駐捷克代表柯良叡代表政府向柯佳洛家屬表達深切的哀悼。另外，吳釗燮今天早上也致電捷克駐台代表Patrick Rumlar，代表政府對柯佳洛的猝逝表達不捨與哀悼；Rumlar表示，將呈報捷克政府來自台灣的關心，並重申台捷將持續深化彼此的關係。

歐江安指出，柯佳洛生前堅定守護台灣與捷克的情誼；柯佳洛體現絲絨革命、反對極權壓迫的精神，外交部表達崇高的敬意跟謝意。

柯佳洛是捷克少數友台立場鮮明的政要，去年10月曾參加駐捷克代表處舉辦的國慶酒會，曾遭到中國大使館抗議。柯佳洛原本計劃在2月率團訪問台灣。

歐江安說，外交部未來將持續跟捷克參議院友人及新選出的新議長持續合作，深化台捷友誼，並適時促成捷克參議院組團來台訪問。（編輯：郭萍英）1090121

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