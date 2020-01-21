從九合一大敗到817萬票 蔡總統幕僚解密過程

（中央社記者葉素萍台北21日電）民進黨從2018年底九合一選舉大敗，到2020年總統大選拿下817萬票，總統蔡英文競辦文宣群副執行長林鶴明與總統府發言人黃重諺今天解密過程。林鶴明認為，經營社群技術是可以複製，但內容卻是客製化；黃重諺也說，戰術戰法可複製，但主將特性與團隊屬性不同。

林鶴明與黃重諺今天接受周玉蔻廣播節目專訪，被問到蔡總統如何在短短一年間，從九合一選舉的慘敗，敗部復活。

黃重諺認為，核心是蔡總統的「韌性」，她任何情況下都保持高度冷靜。這一年，她的韌性展現在遇到挫折時，找出原因並改變。

林鶴明提到，九合一選後，蔡總統與年輕幕僚一個個談，了解年輕人同溫層如何看待九合一選舉；此外，敗選那個週末，蔡總統到高雄面對最基層幹部的砲聲隆隆，她在現場一一解釋回應，告訴大家狀況。「817萬票的成果怎麼來的，絕不只是網路上或者是年輕世代，不僅僅如此，是從（高雄）那個場景開始」。

林鶴明說，大眾媒體、社群媒體並重經營，是蔡總統聲量往上走的原因。蔡總統一直是台灣臉書追蹤者最多的政治人物，但在九合一敗選前，沒有使用Line、Youtube，溝通過程漏失了一些頻道；九合一選後，蔡總統重新把Line拿出來用、Youtube重新開張。

林鶴明表示，去年1月2日，中國領導人習近平發表對台談話，國安團隊有掌握，蔡總統馬上有堅定態度回應，聲量就上去了；如果蔡總統的談話沒有那麼堅定、沒有講出台灣人的心情，還是沒有用，「內容才是最重要」。

對於曾經被外界說蔡團隊用鈔票買通網紅，林鶴明再度駁斥。他說，這些網紅知道他們的市場、粉絲，知道粉絲想看什麼東西。

至於其他的政治人物能否複製蔡總統的敗部復活方式，林鶴明認為，技術是可以複製，但內容每個人都是客製化的；黃重諺認為，戰術戰法可以複製，但主將的特性與團隊的屬性不同。

另外，蔡總統與行政院長蘇貞昌、副手賴清德關係一直被著墨。

黃重諺說，他近身觀察，蘇貞昌與蔡總統現在的互動，坐下來會先閒話家常，關心對方健康、會不會很累，接下來才談國政，「以前我相信，坐下來會先安靜一陣子吧」。

蔡總統與賴清德在初選競爭慘烈，林鶴明說，這是民進黨的優點，國民黨現在不知怎麼合作，但對民進黨來說，初選良性競爭後就是團結，團結之後就是合作。

主持人問到，國民黨該如何重整，黃重諺說，以他們的經驗，目標、價值合一時，大家願意一起坐下來，「永遠不要去拒絕不同的聲音」。（編輯：張良知）1090121