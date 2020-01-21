參訪陸軍南區測考中心 蔡總統盼精進任務

總統蔡英文（左3）21日在國安會秘書長李大維（左2）、國防部長嚴德發（右）、台南市長黃偉哲（左）等人陪同下，到陸軍部隊訓練南區聯合測考中心慰勉官兵，並觀看實兵演練。中央社記者楊思瑞攝 109年1月21日

（中央社記者楊思瑞台南21日電）總統蔡英文今天前往陸軍部隊訓練南區聯合測考中心慰勉官兵，觀看使用實兵模擬接戰系統演練。蔡總統與官兵餐敘致詞時表示，希望各測考中心精進於全民國防與後備戰力的任務。

蔡總統上午在台南市長黃偉哲等人陪同下進入營區參訪，除了參觀各項裝備和了解整備狀況，並登上司令台，觀看軍方安排的測考實兵演練。

實兵演練中出動戰車、裝甲車，由進攻方向防守方的陣地展開攻勢。演練中使用新式的雷射實兵模擬接戰系統，武器上配有雷射發射裝置，參與測考人員身上裝有感應接收裝置，可詳細記錄在戰鬥過程中遭對方擊中的傷亡情形，並即時傳到車載型戰控中心進行分析，準確判斷測考結果。

蔡總統隨後與官兵餐敘致詞時表示，守護國家和平要靠堅實的國防；而國防除了要有良好的武器裝備之外，更重要的是優秀的國軍弟兄姐妹。今天看到了國軍的優秀，讓南部聯合測考中心能充分發揮功能，透過訓練與測驗提升部隊戰鬥素質。

蔡總統指出，她要求國防部與陸軍司令部持續提升各地聯合測考中心的訓測能量，精益求精，好還要更好。除了垂直性的提升以外，更要水平性擴大在全民國防與後備戰力的任務。

她說，南區聯合測考中心也負責寒假戰鬥營以及全民國防活動的推廣；其中有86個名額的南部戰場抗壓體驗營，吸引了200多人報名。透過這些活動，不僅有利於社會對國軍的認同，對第二階段提升素質的募兵制度，會有很大的助益。未來後備制度的改革，也需要整合各地測考中心能量，讓後備軍人維持在營期間的本事。

蔡總統表示，身為中華民國三軍統帥，她一定是國軍的最大後盾。她一直努力讓國軍能以身穿軍服為榮，請大家不要忘記這一身軍服所代表的責任，用實事求是的精神，讓國人同胞相信國軍戰力、認同國防發展、信任國家安全穩定。（編輯：方沛清）1090121

總統蔡英文21日前往陸軍部隊訓練南區聯合測考中心慰勉官兵，參觀軍方使用雷射實兵模擬接戰系統的測考演練。中央社記者楊思瑞攝 109年1月21日