請辭監委後首露面 陳師孟：年事已高拚不下去

在請辭監察委員的消息曝光後，監委陳師孟21日首度面對媒體，談到個人心境，他說看不到有成功的可能性，且自己年事已高，實在拚不下去，所以決定辭職。中央社記者張皓安攝 109年1月21日

（中央社記者王承中台北21日電）監委陳師孟今天在請辭消息曝光後首度面對媒體暢談心境，陳師孟表示，工作困難、阻礙很多都不是問題，問題是看不到有成功的可能性，他年事已高，實在拚不下去，所以決定辭去監委職務。

陳師孟日前有意約詢承審前總統馬英九洩密案法官，引發法界人士反彈，陳師孟日前在個人部落格上發文表示，請辭理由很簡單，不知為何而戰。

在請辭監委消息曝光後，陳師孟今天首度面對媒體，談到個人的心境。

陳師孟指出，他年事已高，實在拚不下去，所以決定辭去監委職務，因為他個人覺得，工作困難、阻礙很多都不是問題，問題是看不到有成功的可能性，再怎麼花時間精神，都是徒勞無功的話，就覺得可以比較自私一點，過自己的日子就好。「反正怎麼樣做，就是如此，這是我的心境」。

陳師孟表示，監察院對司法改革有貢獻的希望，事實上很渺茫，也不一定某人造成的，也許是集體意識的後果，或是體制就是如此，也有法官好意提醒，他的想法是對的，但做法是錯的，各式各樣的理由，都指向他不可能會成功，既然如此，他就收手。

由於陳師孟日前在個人部落格上發文指出，「唯一有權力終結這場鬧劇的人，顯然打算置身事外」，遭外界解讀為是暗指總統蔡英文置身事外，陳師孟指出，他沒有這樣子講蔡總統或是任何人。（編輯：蘇志宗）1090121