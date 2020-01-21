特偵組辦郭清江 陳師孟：處置未當要法務部檢討

（中央社記者王承中台北21日電）監委陳師孟今天表示，前美國華揚史威靈公司董事長郭清江在2008年遭特偵組列為貪瀆犯罪被告，檢察官在發傳票且未送達的同時便發布境管，未經訊問程序，有損被告人權，處置尚有未當。

陳師孟今天下午在監察院召開記者會，針對郭清江在2008年遭時任特偵組檢察官林喆慧列為貪瀆犯罪被告，並立即發布「限制出境」命令一案提出調查報告，並要求法務部檢討。

陳師孟表示，檢察官當時在發傳票給郭清江時，儘管並未送達，就同時函請移民署、海巡署管制郭清江出境出海，日後在郭清江應訊後，當庭告知限制出境的處分。未經「訊問」被告的程序，使被告得於受強制處分前完整詳細說明，即逕為「限制出境」處分，有損被告依憲法保障的人權，處置尚有未當。

陳師孟指出，他在約詢林喆慧時，林喆慧認為郭清江罪嫌重大，且郭的家人也都在美國，當時回台助選又無固定住所，所以根據這兩個理由境管，但這明顯迴避正當程序的規定。他常在想，特偵組檢察官不去查這個人過去經歷，就想像成一旦放走就會潛逃，這種檢察官是酷吏，不是真正的檢察官，真正的檢察官一定會詳細調查背景資料，之後再境管也不遲。

陳師孟表示，國民黨立委賴士葆等人在2008年2月就提出對郭清江的檢舉案，當時特偵組擔心郭清江回台助選後就溜走，因此在當年3月13日選前對郭清江發布境管，很明顯跟當時大環境有關，因為當時大家都認為前總統馬英九勝券在握，之後扁案跟前朝政務官的政治追殺案處理都是如此。

媒體詢問，調查中是否有約詢其他檢方或法律人士意見，陳師孟表示，只約詢林喆慧，並未找其他檢察官。他認為，傳票無法送達，還可以採取逮補、通緝等手段，但林喆慧卻是馬上發布境管，這種做法聞所未聞，雖然他不是法律專業，但從未聽說發傳票的同時就發境管的指令。

陳師孟也爆料指出，林喆慧還有另外一個關於「安亞專案」的案子，雖然已經結案，但一直有某種原因不准他對外公布。所謂「安亞專案」，就是對前國安會秘書長邱義仁跟前外交部次長高英茂所做的追殺行動。他調查一年多，好不容易在去年12月通過委員會，但是因為某種原因，監察院不給他開綠燈，不能對外公布，他還在努力，希望能在月底前召開記者會。

另外，陳師孟及監委高涌誠也針對馬英九在擔任台北市長任內，針對當時台北市政府未能審慎評估各項替選方案，貿然宣布拆遷中山舊橋，將中山舊橋分塊切割為435塊，移置再春游泳池舊址，且拆卸前，並無可行得易地重建計畫，迄今已超過16年，仍無具體方案，糾正台北市政府，並函請行政院確實檢討改進。（編輯：蘇志宗）1090121