徐國勇化身阿勇師 挑戰緬甸平民美食

（中央社記者陳韻聿台北24日電）除夕夜、團圓夜，為讓在台過年的新住民解鄉愁，內政部長徐國勇化身總鋪師「阿勇師」，在來自緬甸的新住民張麗英協助下，挑戰製作緬甸平民美食涼麵和涼拌茶葉。

徐國勇說，小時候家裡賣台灣小吃，所以對他來說，料理平民美食，一點都不難。他笑稱，現在當部長比較忙，在家做菜的機會不多，「頂多煎煎荷包蛋吧」。

不過，「阿勇師」仍展現切菜功力，示範如何一面側過頭接受訪談，一面切小黃瓜。儘管如此，面對相對陌生的緬甸料理，「阿勇師」仍需經曾任空姐的新住民、來自緬甸的張麗英手把手帶領，製作涼麵和涼拌茶葉。

張麗英說明，製作涼拌茶葉需使用經醃漬半個月的茶葉，再隨個人口味加入蕃茄、緬甸蝦米、綜合豆（含豌豆、黃豆、花生等）、白芝麻、辣椒、大蒜，最後滴幾滴檸檬汁，用手拌幾下，就是一道美味開胃菜。

至於緬甸涼麵，則分成涼拌「油麵加米粉」組合，以及涼拌米苔目；其中，米苔目一般會佐雞肉咖哩，而「油麵加米粉」組合則會搭配高麗菜絲、洋蔥絲、豆芽菜、小黃瓜切片、馬鈴薯片和香菜等佐菜，佐料則包括搗成粉狀的緬甸蝦米、豌豆粉、油蔥酥及其浸泡油脂、魚露和羅望子醬汁，用手充分攪拌後，就是一道口味酸辣的平民美食。

料理使用的油蔥酥和羅望子醬汁都是張麗英親自製作，她尤其對需經數小時熬煮的羅望子醬汁十分自豪。徐國勇說，羅望子汁對涼麵有畫龍點睛之效，是張麗英的秘密武器，「她不教我，我（料理緬甸涼麵）就沒輒了。」

徐國勇強調，新住民已是台灣社會的中堅力量，也各自將原鄉文化融入台灣文化，讓台灣更多元；政府除了協助新住民家庭融入台灣，也鼓勵新住民第二代回到原鄉，認識當地文化和社會，更期待他們有母語能力。

張麗英說，緬甸的新年在4月，也就是台灣俗稱的「潑水節」，最具代表性的年節食物則是灑了椰子粉的水煮湯圓，緬甸人看著煮熟後浮在水面的湯圓，總是期待「好運浮上來」。她還說：「台灣過年吃得比較豐盛，但緬甸過年比較好玩。」（編輯：謝佳珍）1090124