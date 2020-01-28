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賴清德中和廣濟宮祈福還願 發福袋賀新春

最新更新：2020/01/28 14:16
副總統當選人賴清德（前中）28日至中和廣濟宮祈福發福袋，也不時與周邊民眾熱情打招呼。中央社記者黃旭昇新北攝 109年1月28日
副總統當選人賴清德（前中）28日至中和廣濟宮祈福發福袋，也不時與周邊民眾熱情打招呼。中央社記者黃旭昇新北攝 109年1月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）副總統當選人賴清德今天到新北市中和區廣濟宮上香祈福，並還願感謝神明庇佑與選民支持。他向民眾發放福袋，祝賀鄉親平安順利，善男信女事業成功賺大錢數不完。

賴清德今天中午11時許至中和廣濟宮，在廟方主委游炎川陪同下上香祈福，隨後，在廟門口發放1000個紅包並合影。

一早就有鄉親到寺廟排隊成人龍等候領取福袋，排第一名的女士，她是上午8時到場排隊，已經等候3小時，其他民眾陸續排隊領取紅包，有人興奮的向賴清德訴說，總統大選期間有投票支持。

民主進步黨籍立法委員江永昌、新北市議員張志豪、張維倩也到場拱手祝福鄉親新年快樂。賴清德除問候長輩，也彎下身子發紅包給躺在嬰兒車的幼兒。

賴清德在發放紅包後向鄉親致詞表示，祝福鄉親新春快樂，他說，競選期間在江永昌陪同下曾到廣濟宮祈福，許願當選後會還願，很高興獲得大家的支持順利當選，因此回到廣濟宮還願感謝庇佑。他希望大家鼠年新希望行大運，幸福數不盡、賺錢數不完。（編輯：李錫璋）1090128

副總統當選人賴清德（前右2）28日中午至中和廣濟宮祈福發福袋，問候排隊第一名的女士（右），是上午8時到場排隊，已經等候3小時。中央社記者黃旭昇新北攝 109年1月28日
副總統當選人賴清德（前右2）28日中午至中和廣濟宮祈福發福袋，問候排隊第一名的女士（右），是上午8時到場排隊，已經等候3小時。中央社記者黃旭昇新北攝 109年1月28日
副總統當選人賴清德（右2）28日中午至中和廣濟宮，在民進黨立委江永昌（右1）陪同下上香祈福還願。中央社記者黃旭昇新北攝 109年1月28日
副總統當選人賴清德（右2）28日中午至中和廣濟宮，在民進黨立委江永昌（右1）陪同下上香祈福還願。中央社記者黃旭昇新北攝 109年1月28日
副總統當選人賴清德（前排中）28日中午至中和廣濟宮祈福，在廟門口發放紅包後並與鄉親及民代、支持者合影。中央社記者黃旭昇新北攝 109年1月28日
副總統當選人賴清德（前排中）28日中午至中和廣濟宮祈福，在廟門口發放紅包後並與鄉親及民代、支持者合影。中央社記者黃旭昇新北攝 109年1月28日
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