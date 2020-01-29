蘇貞昌籲勿搶購囤積口罩 更別送到國外去

（中央社記者葉素萍台北29日電）行政院長蘇貞昌今天籲大家不要搶購口罩，更不應發災難財，或送到國外去；他並說，武漢肺炎第8例是第5例的丈夫，非社區感染，也非不明源感染，「（指揮中心）還不到升級一級開設的必要」。

蘇貞昌今天視察及慰勉中央流行疫情指揮中心，他現身時並未戴口罩。

他受訪時表示，除了庫存外，這幾天衛福部也特別釋出2300萬片，工廠過完春節假期後會加緊生產，一天可以達到400萬片，加上目前政府禁止出口，口罩非常足夠，呼籲國人不要囤積。

蘇貞昌說，口罩也會過期，像之前發生嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時大家搶口罩，等疫情一過才發現家裡很多用不到，白白浪費錢，也不必要。

他表示，口罩目前都可以買得到，請國人放心，千萬不要搶購，更不應該發災難財，要拿去哪裡賣或者還要送到國外去，這都不該，應該讓國人自己需要的時候都有口罩可用。

媒體詢問，準副總統賴清德喊出與對岸合作抗疫，但遭綠營內部撻伐。

蘇貞昌指出，賴清德很清楚是全球一起都在防疫，「我們當然自救才能救人」，所以在政府行有餘力的時候都樂於幫助別人，「任何地方的人都一樣」，現在限制口罩出口也是保護國人要用口罩時數量足夠，「我們沒有針對哪個國家」。

他強調，賴清德的意思與政府的意思是完全一樣的，「我們都一樣地照顧國人、一樣都樂於助人」。

至於指揮中心是否要從二級開設轉為一級開設，蘇貞昌說，其實第8例是第5例的丈夫，他們是居家親密接觸時感染，非常感謝防疫中心所有防疫人員有警覺，第一時間最快篩檢出來而且已隔離，根據專家會議研判，既不是社區感染，也不是不明源的感染，所以「還不到升級一級開設的必要」。

新國會2月將開議，蘇貞昌說，現在政府全力防疫，以保障國人的健康，嚴格把關，若立法院新的國會要了解，都會遵照立法院決議進行防疫專案報告。

由於現在還有滯留在武漢的台灣人，希望透過包機回來，但碰了軟釘子；蘇貞昌指出，早由海基會與對方聯絡，對方雖沒有直接聯絡，但有公開表示會了解、照顧等等，「我們還是會持續溝通」。

另外，目前有些部會首長有戴口罩，有些不戴，標準為何；蘇貞昌說，一再呼籲國人同胞，若有狀況，就戴口罩趕快就醫，若無狀況，如常生活就可以；戴口罩有無必要，視各環境不同，若是開放空間，如果大家都健康正常，如常生活就可以。（編輯：林孟汝）1090129