國民黨團總召選舉 林為洲將對決鄭麗文

（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨立法院黨團新任總召選舉將在明天舉行，確定將由連任的林為洲對決新科不分區立委鄭麗文，鄭麗文今天表示，想讓外界感受到黨團有人願意站出來，積極打戰的氛圍。

林為洲昨天表態將參加國民黨團總召選舉，盼成為黨中央與立法院黨團溝通橋梁，並成為黨內改革協助者，而他也在今天上午完成登記，同時透過臉書表示，除了黨內要改革，重拾民眾對國民黨的信心，未來主要的戰場仍在立法院，必須靠黨團勇於論述、彰顯國民黨新的理念、政策、價值觀，才能讓人民看見改變。

除了林為洲之外，鄭麗文也在今天完成總召選舉登記，談起為何參選總召，鄭麗文在受訪時表示，雖然現在國民黨面臨重大挫敗，但還是要告訴大家，他們的士氣仍是高昂，一開春就要讓外界感受到戰鬥力，以及認真、努力表現的態度。

但為何等到最後一刻才決定參選，她笑說，她以為現任總召曾銘宗會繼續擔任，沒想到真的要改選，所以的確是最後一刻才決定，但應該要讓大家感覺到，黨團有人非常積極的要站出來打仗的氛圍，讓外界感受國民黨團的士氣如虹。

談到對手林為洲，鄭麗文表示，這是好事，可以讓大家覺得國民黨中的人很有戰鬥意志，不會說因為大選落敗了，黨團的幹部沒人想參選，因此，這樣積極的氛圍就對了。

立法院第10屆立法委員2月1日將報到，國民黨新科立委明天將在中央黨部舉行座談，討論角逐立法院正、副院長人選，並選出新會期國民黨團總召、書記長及首席副書記長。（編輯：蘇志宗）1090130