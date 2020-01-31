捷克參議院議長柯佳洛猝逝 吳釗燮致哀

（中央社記者顧荃台北31日電）原訂2月拜訪台灣的捷克參議院議長柯佳洛20日不幸猝逝，享壽72歲。外交部今天表示，外交部長吳釗燮代表總統蔡英文上午前往捷克駐台辦事處，在弔唁簿上留言致哀。

柯佳洛（Jaroslav Kubera）20日在捷克北部特普利采市（Teplice）的參議員辦公室感到不適，緊急送醫後不治，震驚捷克政壇。捷克駐台代表處今明兩天辦公室開放特定時段，供民眾在悼念冊上留言簽名致意。

外交部下午透過新聞稿表示，為表達政府及人民對柯佳洛驟逝的悼念，吳釗燮代表蔡總統於上午前往捷克駐台辦事處，在弔唁簿上留言致哀，並再次向捷克駐台代表朗樂（Patrick Rumlar）表達政府與人民深切的哀悼。

吳釗燮表示，柯佳洛生前堅定支持台捷關係，是台灣的好朋友，對其驟逝表示不捨，未來將持續與捷克友人合作，推動台捷關係進一步發展。Rumlar則代表感謝吳釗燮親臨致意，表示充分感受政府對柯佳洛及捷克的關心，將吳釗燮所傳達的重要訊息陳報捷克國內。

外交部指出，柯佳洛在捷克政壇地位崇隆，原訂2月率參議員團訪台，不幸於20日猝逝。外交部已於第一時間請駐處向柯佳洛家屬表達誠摯哀悼。（編輯：謝佳珍）1090131