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芬蘭國會友台小組主席籲WHO納台 抗武漢肺炎疫情

最新更新：2020/01/31 20:22
武漢肺炎疫情嚴峻，國際支持台灣參與世界衛生組織機制，芬蘭國會友台小組主席凱爾納31日也發文呼籲WHO納入台灣。（圖取自facebook.com/lapinpuolustaja）
武漢肺炎疫情嚴峻，國際支持台灣參與世界衛生組織機制，芬蘭國會友台小組主席凱爾納31日也發文呼籲WHO納入台灣。（圖取自facebook.com/lapinpuolustaja）

（中央社記者唐佩君布魯塞爾31日專電）武漢肺炎疫情嚴峻，國際支持台灣參與世界衛生組織機制，今天芬蘭國會友台小組主席凱爾納也發文力挺，強調台灣處於防禦前線，人道主義高於政治，呼籲WHO納入台灣。

世衛組織（WHO）30日宣布源自中國武漢的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），確認疫情對中國之外的國家有風險，需要國際社會一致應對。

包括美國、日本、加拿大及歐盟近日紛紛呼籲支持台灣參與WHO機制，今天凱爾納（Mikko Kärnä）在推特推文，呼籲世衛納入台灣。

凱爾納強調，台灣處在對抗這波疫情爆發的最前線，人道主義問題應高於政治之上。

凱爾納相當友台，今年1月台灣大選，總統蔡英文勝選連任，他率先發文恭賀，表示芬蘭與台灣必須強化雙邊關係，並期待今年夏天訪問台灣。

此外，他在出席去年駐芬蘭代表處國慶酒會時也指出，自由、民主、人權、法治與平等的價值是台芬友誼的基礎，兩國在資通訊產業也具有相當優勢，可為全球提供可靠的解決方案。（編輯：陳永昌）1090131

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