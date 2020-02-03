鄭文燦：武漢肺炎對中共執政正當性是很大的挑戰

桃園市長鄭文燦（圖）3日接受廣播節目專訪時表示，面對來勢洶洶的武漢肺炎疫情，除了呼籲中央做好宣導工作，也希望政治人物戴起口罩不要亂說話，他更認為，武漢肺炎對中國共產黨執政的正當性是很大的挑戰。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年2月3日

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市長鄭文燦今天接受廣播節目專訪，除了呼籲中央做好武漢肺炎的宣導工作，也希望政治人物戴起口罩不要亂說話，他更認為，武漢肺炎對中國共產黨執政的正當性是很大的挑戰。

鄭文燦在廣播節目中表示，面對來勢洶洶的武漢肺炎疫情，他說，這個問題是台灣的共同利益不用分政黨，台灣被排除在國際組織外是很難接受的事，目前日本、美國還有很多國家都已表態支持，長期來看，台灣還是要參加世界衛生組織（WHO）。

針對武漢肺炎疫情造成全國口罩荒，鄭文燦表示，過去SARS的經驗讓很多人採取預警式戴口罩，建議中央防疫中心針對口罩的正確使用方法、時機跟哪些人需戴口罩持續宣導。自己認為在尚未出現社區感染的情況下，其實是不需要全民戴口罩。

鄭文燦指出，政府除了增加口罩產量也提高配送效率，疫情期間要保持冷靜，資訊不能混亂，防疫措施也要明確，該做的隔離更不能打折扣。但民眾也要了解，站在防疫的第一線，真的是要從嚴來執行。

對於主持人周玉蔻提問，台北市長柯文哲說出政府規劃的疫情隔離地點，鄭文燦指出，這個問題不是可以嘻笑怒罵或用不莊重的態度面對，這是個嚴肅的問題，政府要讓人民不恐慌，看到政府有步驟的在解決問題。

鄭文燦說，市長可以反應問題，但柯文哲在這個事情的處理上確實是不慎重，自己無法猜想他的目的，但「這些話說太快也說錯了」，這個事情真的需要戴起口罩，不能隨便講話。至於高雄市長韓國瑜希望建置大型收容中心，鄭文燦也認為不妥。

鄭文燦表示，武漢肺炎對中國共產黨執政的正當性是很大的挑戰，不透明的決策，以及官僚體制沒人敢負責，造成疫情失控，所以WHO對中國的高度評價根本就是鬼扯，疫情會失控到這程度中國要負很大的責任。

鄭文燦也表示，其實去年就有疫情傳出，但共產黨的體制對防疫不利，對民主體制像台灣這樣的國家來說，就是要冷靜的處理，因為台灣距離中國太近，這時最不需要談意識形態。

另外，談到民進黨在總統副總統及立法委員選舉，鄭文燦表示，這次選舉基本上是得到人民認可，雖然在政黨票與國民黨平盤，有再深耕的必要，但就整體而言，人民給了4年的執政機會跟權力，民進黨須把握責任所在。

鄭文燦說，台灣的輿論及民意走向較接近民進黨所訴求的台灣價值，但一個政黨得到支持度，還有其他執政表現，兩個加起來才會好。他覺得人心在變、青年時代在變，這個變化也許來得比政治人物理解的還要快，台灣的變化也較大家想得還要快。

對於被看好是總統蔡英文未來接班人，鄭文燦說，台灣很多人在寫政治劇本，但也有很多人無法按照劇本走，自己不會用未來劇本看待現在，接班人的想法應該放在一邊。但這次選舉可以看出新生代很有潛力，未來在內閣職務上可以考慮把民進黨副秘書長林飛帆及吳怡農等優秀的新生代納入。

面對未來民進黨地方接班問題，鄭文燦覺得，既有的執政縣市要及早規劃可能人選，民進黨在多個縣市執政評價不錯、市民也信賴，要找到可能的下一任首長不難，但應提高勝選率，他覺得要當好首長，簡單說就是「要接地氣、有包容心以及能照顧人。」

鄭文燦談到，國民黨目前正值盤整期，誰能夠領導國民黨，關鍵在於路線，如果仍然跟現在一樣，面對中國就轉彎、無法理性判斷，當然就會失敗。自己覺得國民黨中生代的挑戰，是有沒有「膽識」，除了要有膽，也要有對國家願景的見識。（編輯：張銘坤）1090203