吳斯懷：強烈要求中國大陸讓台灣加入WHO

（中央社記者范正祥台北4日電）國民黨立委吳斯懷今天表示，強烈要求中國大陸讓台灣加入世界衛生組織（WHO）；一定要儘快放下政治，讓台灣能夠加入、參與，一起來作防疫的工作。

國民黨立法院黨團召開記者會，關注政府對於武漢肺炎防疫作為，吳斯懷與會。

吳斯懷回應媒體聯訪時說，他是不分區立委，配合黨團運作出席今天的記者會，基於本身國軍專業考量，提醒政府不能忽略軍人防疫，必須要提出完整配套。

記者會後，媒體詢問吳斯懷如何看待中國阻撓台灣加入WHO。對此，吳斯懷表示，「我是希望中國大陸嚴正面對這問題」。他說，「強烈要求大陸讓台灣加入WHO」，因為防疫是全球的問題，不可以和政治牽扯在一起。

談及武漢肺炎持續擴大，吳斯懷表示，不管大陸有沒有隱匿剛開始的疫情，「我相信時間到了，很多事情就會浮出檯面」，因為這事情沒有辦法用政治力量來作任何的遮掩。

他指出，因為這是科學的問題，是一個防疫的問題，全世界的專家都在關注這個議題，即使想隱匿也隱匿不了，還不如開誠布公對全世界公告。

吳斯懷說，尤其是WHO這件事，一定要儘快放下政治，讓台灣能夠加入、參與，一起來作防疫的工作。

對於國民黨立法院黨團昨天發布聲明，呼籲國際社會正視台灣全球防疫地位與貢獻，讓台灣加入WHO與世界衛生大會（WHA）的防疫行列，並提及若疫情失控，「罪魁禍首將會是中國大陸」，吳斯懷說，「我也是跟著黨團的共識」。（編輯：蘇志宗）1090204