同框非洲國王 國合會秀大專海外實習難忘經驗

（中央社記者葉素萍台北4日電）國合會今天舉辦第一屆大專青年海外技術協助服務計畫成果發表會，參與計畫的學生分享自身經驗，有學生與史瓦帝尼國王一起上報，留下難忘經驗；國合會秘書長項恬毅說，未來希望提供更多機會、有更多學校與同學參與。

國合會提到，歡迎大專青年報名第二屆國合會「大專青年海外技術協助服務計畫」，109年的計畫擴增為10個國家、19名需求，需求專長增加西語、資通訊。

國合會今天舉辦第一屆「大專青年海外技術協助服務計畫」成果發表會，邀請國立政治大學、國立嘉義大學、國立屏東科技大學等3校共10位參與計畫學生，分享在史瓦帝尼、貝里斯、聖文森、聖露西亞、巴拉圭、吉里巴斯、斐濟及帛琉等國為期6個月海外實習經驗。

嘉義大學動物科學系的賴楷韻參與駐貝里斯技術團羊隻品種改良計畫，她分享自己在貝里斯大學實習課教學，第一次帶國外大學生的經驗，體驗不同文化、角色差異與團隊合作。

對女性培力議題有興趣的她提到，實習過程，有場領導力論壇的講者因故不能到場，她在論壇舉辦的前天晚上9時，臨時被通知隔天要補這1小時的講者空缺，她當晚花了3小時準備資料，隔天早上5時就出發前往會議，幸好平時有準備再加上駐團人員全力支持，順利完成。

賴楷韻提到，實習過程體驗到許多的「第一次」，包括她第一次坐8小時的公車到海牛保育中心，那是美國退役巴士，沒有安全帶、沒有空調，車子在石頭路顛簸行駛，她要訓練核心肌群才能把自己穩定在椅子上；此外，有時生活中遇到停水停電，她要看哪裡出問題，甚至自己製作水龍頭。

屏東科技大學的顏鈺明身著史瓦帝尼傳統服飾上場簡報，他提到，想像中的非洲是黃沙漫天，但史瓦帝尼並非如此。

他提到，實習過程遇到一場商展剪綵交流，他有機會為國王拉個綵，因此上了報紙。他笑說，一生中有機會見到國王，並能合照上報的人並不多。

政治大學企管系韓翔宇則分享自己在巴拉圭參與的微中小企業輔導體系能力建構計畫，運用所學，參與亞松森時尚舞台、中小企業展覽等活動，了解管理實務。

政治大學老師林月雲指出，國合會實習計畫讓學生帶著專業知識，出去貢獻所長，也與當地人民、駐團學習，是相當難得經驗。

林月雲認為，台灣年輕人的國際化並不是是蜻蜓點水式的旅遊，而是去貢獻，她看到年輕人下鄉，帶著強烈學習的心，國合會這項學習計畫為台灣培養未來的人才，增加視野。

項恬毅說，未來國合會希望提供更多機會，希望有更多學校、同學參與，這是向下扎根，讓學生對援外工作有更深認識。（編輯：楊凱翔）1090204

國合會4日舉辦第一屆「大專青年海外技術協助服務計畫」成果發表會。嘉義大學動物科學系的賴楷韻參與駐貝里斯技術團羊隻品種改良計畫。中央社記者葉素萍攝 109年2月4日