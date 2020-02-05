總統視察口罩工廠 政府將投入資源與人力增產

（中央社記者蘇龍麒台北5日電）總統蔡英文今天在經濟部長沈榮津、國防部長嚴德發等人陪同下，視察口罩生產廠商台灣康匠。總統說，政府提供很多資源，讓新機器跟設備到位，也會有更多人員投入，提高台灣製造口罩的產量。

武漢肺炎疫情延燒，總統晚間在臉書發文表示，「防疫視同作戰！政府民間一條心！」總統指出，為了因應防疫，今天她到台灣最大口罩生產廠之一的台灣康匠，關心口罩生產狀況，也聽聽第一線廠商意見。

總統說，這幾天指示國軍要投入防疫的行列，在部分的後備、現役軍人加入口罩的生產線後，現在台灣康匠一天三班，24小時生產的產量，已經從60幾萬片提升為90幾萬片，將近是全台灣生產總量的1/4。

總統表示，台灣康匠董事長陳勇志對她說，有信心不久後，一天的產量就可以突破100萬片，從這次的防疫可以看得出來，政府跟民間是上下一條心，很感謝經濟部同仁積極協調，尤其是經濟部長沈榮津，跟衛生福利部部長陳時中一樣，從春節前就開始忙碌，一通一通電話打給廠商，了解產業的需求，才能在年後就快速反應。

總統說，她要向現場的每一位說聲謝謝，感謝大家在這次的防疫中扮演非常關鍵的角色，在台灣遇到挑戰的時候，挺身而出跟政府一起來努力。

總統指出，也要謝謝所有投入防疫的國軍，這次軍民同心協力，展現出國家的效能，這也是我們保衛國家最好的方式。

總統呼籲民眾，把口罩留給需要的人，像是生病的民眾，或第一線的醫療和防疫人員，「大家一條心，台灣的防疫就會成功」。（編輯：林淑媛）1090205