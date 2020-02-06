傅崐萁恢復黨籍案 江啟臣：黨中央要澄清疑慮

（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨中常會昨天通過恢復立委傅崐萁黨籍案，由於傅崐萁還有官司，國民黨地方黨部也認為恢復黨籍程序有疑慮，國民黨立委江啟臣今天表示，黨中央有必要澄清這些疑慮。

國民黨昨天召開中常會，中常委李昭平臨時提案，為擴大力量，協助國民黨重返執政，傅崐萁民國103年及108年兩度申請恢復黨籍，皆未獲核准，擬請常會核准傅崐萁申請恢復黨籍。常會最後通過恢復傅崐萁黨籍案。

國民黨團上午召開黨團大會，蔣萬安面對媒體詢問，傅崐萁昨天恢復黨籍，今天是否應該參加黨團大會時表示，傅崐萁辦公室說相關恢復黨籍的手續還在作業中，等手續完備後，國民黨團召開黨團大會，傅崐萁都會配合。

林為洲受訪時也說，傅崐萁恢復國民黨籍，這是中常會的職權，黨團予以尊重，但據他了解，現在還有程序在辦，所以傅崐萁尚未加入黨團運作。

由於傅崐萁還有官司，國民黨地方黨部也認為恢復黨籍程序有疑慮，國民黨立委江啟臣認為，黨中央有必要澄清這些疑慮，不管是在程序、個案處理上，雖然目前是代理黨主席、代理秘書長，但黨務還是要進行，對社會各界疑慮還是要說清楚。（編輯：謝佳珍）1090206