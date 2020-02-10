行政院：觀光產業紓困方案 可望13日院會提出

（中央社記者葉素萍、郭建伸台北10日電）行政院發言人Kolas今天表示，對於觀光產業紓困方案，本週會定案，如果行政院長蘇貞昌順利拍板，以現在討論的進度與成熟度，這幾天又再加班討論，可望13日院會提出。

行政院秘書長李孟諺、政務委員龔明鑫今天中午邀集交通部等相關單位討論武漢肺炎對觀光旅宿、餐飲和交通運輸等相關產業影響以及研擬紓困方案。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）會後表示，今天會議還未拍板定案紓困方案；因為疫情陸續在變化，繼暫緩小三通後，今天疫情指揮中心又宣布暫緩港澳人士來台，所以相關部門必須重新盤點、精算紓困方式與金額。

她說，接下來2、3天有更多會議，這幾天若討論順利，而且經過行政院長蘇貞昌拍板，會盡速對外說明，不排除在本週四的行政院會討論，政府會盡快提出方案，最終的目標之一是希望對受到這次武漢疫情衝擊、尤其是相對急迫的觀光業，趕快提出作法，把傷害降到最低。

至於是否訂定特別條例，Kolas指出，行政院的態度是開放的，行政院從武漢肺炎疫情爆發以來，就開始討論，當時就已預見會有紓困需求並沙盤推演，請相關部會研擬方案，早在新國會成立之前，總統蔡英文也已指示行政院可以視疫情需要來評估是否要訂定特別條例、編訂特別預算，蔡總統指示後，行政院更加針對產業、觀光、農業等可能帶來的衝擊，進行整體評估。

她說，若國民黨立法院黨團提出特別條例草案，立法院要排審，行政院都尊重立法院；行政院正在盤點相關政策，為力求周延，對於是否訂特別條例還是用行政措施處理，一旦拍板定案，會盡快對外說明。

Kolas表示，今天有些國民黨立委給行政院指教，政院都歡迎且尊重，行政院也完全認同「防疫無關政治、防疫不是兒戲」，不會因為有在野黨提出條例，政院就故意不提、故意不編，其實早在國民黨團提出前，行政院已開始研擬可行作法，因為守護人民的健康、生命、安全才是最重要，若有結論，會盡快對外說明。

她說，對於觀光產業紓困，本週會定案，如果蘇貞昌順利拍板，以現在討論的進度與成熟度，今天又再加班討論，是可望在本週四院會提出；至於工商業者關切的紓困措施，則可能列下一波。（編輯：林興盟）1090210