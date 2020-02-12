達賴喇嘛來台 林昶佐：對的時機自然會有圓滿結果

（中央社記者陳俊華台北12日電）今年是西藏抗暴61週年，民進黨、台灣基進、時代力量等跨黨派立委共同聲援西藏自由人權。是否邀達賴喇嘛來台，無黨籍立委林昶佐說，達賴喇嘛覺得是對的時機與出訪行程時，自然會有圓滿結果。

西藏台灣人權連線理事長札西慈仁、林昶佐、民進黨立委洪申翰、台灣基進立委陳柏惟、時代力量立委邱顯智等人，上午在立法院群賢樓外舉行「為西藏自由而騎」記者會。

支持西藏人權與自由的青年數十人，今天上午從228紀念公園騎自行車，經過自由廣場，到立法院前參與「為西藏自由而騎」記者會，之後再繼續騎到台北市東區，以台北101為終點。

札西慈仁表示，他是流亡在台灣的第二代藏人，他在台灣可以主張西藏獨立、講任何西藏任何議題，明天也不會怎樣，但在西藏的西藏人，要講「Free Tibet」的話，明天就有生命危險；台灣各式組織、民間團體非常支持西藏人權，他要代表西藏人感謝台灣。

札西慈仁說，達賴喇嘛尊者已經86歲，15世達賴喇嘛轉世，中共一直想用各種手段控制，但這是由達賴喇嘛和所有藏人才能決定的，中共不能安排任何人選。

林昶佐表示，4年前他籌組跨黨派的台灣國會西藏連線，促進立法院、外交部、文化部等與國際藏人社會、人權議題互動與交流；第10屆立法院開始，他將再次籌組新的國會西藏連線，目前除了國民黨以外的政黨都會參加，他也已送出邀請函，呼籲國民黨立委加入。

至於是否要邀請達賴喇嘛來台，林昶佐說，達賴喇嘛覺得是對的時機、對的出訪行程時，「他想要來台灣的時候，那個時機自然就會有圓滿的結果」；在這過程他不斷跟達賴喇嘛的辦公室聯繫，但達賴喇嘛本身怎麼看待全世界對中國的態度及台灣扮演的角色，「要相信達賴喇嘛的智慧」。

洪申翰表示，他會出席記者會，代表民進黨支持達賴喇嘛的民主、自由、人權價值，有很多人希望達賴喇嘛能再次來台，看起來以民間邀請，會是比較好的做法，不管是民間或台灣政府並沒有不歡迎或拒絕，只是如何挑選最好時機點，政府、民間與國會能有更多討論。

陳柏惟說，絕對支持達賴喇嘛來訪，若有機會也會促成，但達賴喇嘛認為來台灣可能產生其他政治效應，而有所顧忌，問題就是中國不斷透過政治打壓、分化，如果中國與台灣在對等、互惠前提下，把台灣當正常的外國，達賴喇嘛來訪就不會造成這麼大的漣漪，「關鍵在中國」。（編輯：郭無患）1090212