江啟臣：黨員對改革有期待 應擬定計畫徹底執行

參選國民黨主席的立委江啟臣14日受訪表示，對於目前黨內進行的主席、中常委選舉，希望一切依照黨內民主規定走，選完了就要趕快就定位，把政見想法溝通落實。中央社記者范正祥攝 109年2月14日

（中央社記者范正祥台北14日電）參選國民黨主席的立委江啟臣今天在立法院受訪表示，他自己心裡想的是黨務改革與鄉親付託，要做的事情真的很多，國民黨需要的是趕快擬定計畫，徹底執行。

國民黨主席候選人郝龍斌上午接受廣播專訪時再次強調，他將會無私無我、專心專職的擔任黨主席，且不會作為下一個政治職務的跳板，過去黨主席掌握黨權多半都是為了選總統，其他人就不願意合作。

江啟臣上午在立法院回應媒體詢問，被問到郝龍斌在廣播專訪的說法是否有針對他的感覺。對此，江啟臣說，他一直覺得，人的心裡想什麼，看到的就會是什麼。

江啟臣表示，目前黨內正在進行的主席選舉也好，中常委選舉也好，大家把政見方向說清楚，然後讓黨員決定，一切依照黨內民主規定走，一旦選完了之後，趕快就定位，把政見想法溝通落實，這對國民黨是最重要的，也是他目前心裡想的。

另外，媒體也詢問江啟臣，關於與郝龍斌相比，誰的黨務改革執行力可能會比較強。對此，江啟臣說，任何選舉只要合乎相關報名規定，大家都可以報名。接下來，到底資歷如何、執行力如何，就是交由選舉人也就是黨員和選民來作決定。

江啟臣表示，台灣是民主社會，黨內民主也是如此，有資格參選的人就盡力去爭取支持，把政見說清楚。至於有沒有能力，要不要給機會，就交給黨員和選民決定。

至於外傳前國民黨主席連戰、吳敦義系統以及部分地方派系都力挺江啟臣。江啟臣回應媒體詢問時說，「不管任何人，願意支持我的，我都非常歡迎。」

江啟臣表示，最需要的是基層黨員的支持，因為基層黨員對黨內的改革有期待，他也是有感於基層黨員呼喚，覺得國民黨應該改變煥然一新、黨內中壯年輕世代應該出來扛責任、應該出來為黨的未來盡一分心力，所以他也需要廣大黨員的支持。

被問到怎麼看待國民黨內選舉每每被質疑有請客吃飯情形，江啟臣說，從過去到現在，國民黨內每次選舉就傳出這樣的新聞出來，黨內也一再重申相關規定，他也再次呼籲，任何違反選舉相關規定，請跟黨中央檢舉，也不需要透過任何放話方式影響黨的形象，國民黨正值改革的時刻，相關規定徹底落實執行最重要。（編輯：楊凱翔）1090214