蘇貞昌：開學後提供中小學口罩 宣導配戴時機

行政院長蘇貞昌（前右）14日到新北市視察口罩設備生產新機組時表示，13日在院會已告訴教育部長潘文忠，口罩產能增加後，「學校開學後，中小學以下都會經由教育部提供（口罩）給學校」。中央社記者黃旭昇新北市攝 109年2月14日

（中央社記者黃旭昇新北14日電）行政院長蘇貞昌今天表示，等國內的口罩產能足夠時，將優先發給第一線亟需口罩者，也會透過教育部提供給學校。同時，請各校開學時向學生宣導戴口罩的時機與必要性。

行政院長蘇貞昌今天前往新北市視察口罩設備生產新機組，並向工具機械廠商、工具機公會及工業研究院、機密機械研發中心、金屬工業研發中心，全力支援口罩設備廠商機械生產，展現組裝能量表達感謝。

蘇貞昌致詞時說，昨天在行政院會告訴教育部長潘文忠，在口罩產能增加後，「學校開學後，中小學以下都會經由教育部提供（口罩）給學校」，產能增加後分階段提供口罩。

蘇貞昌說，第一階段提供民眾購買7天2片，等產能增加時，並沒有調整這些販售對象，而是第二階段將優先發給第一線亟需口罩的醫護同仁、基層診所、特殊疾病需要頻繁往返醫院者，及有些產業、公共運輸第一線的服務人員。

蘇貞昌說，等產能全部投入、日產1000萬片時，政府將斟酌能力，以照顧國人優先、以真正需要的優先。

蘇貞昌說，已經與潘文忠溝通，在25日開學後將向學生宣導，不是整天戴口罩，不是全班戴口罩，也不是在通風的場所戴口罩，而是需要的人才戴口罩，生病的人甚至不需要到學校，這些都是寶貴的機會教育。

蘇貞昌表示，政府為國民健康守住第一關，也拜託國人從自己的崗位，為顧家愛國一起努力，包括將口罩留給需要的人及正確使用口罩，都是出力的方法。

新北市府教育局長張明文下午接受中央社訪問表示，各級學校都有防疫戰備物資，新北市高中以下教職師生將近50萬人，且口罩為消耗物品，不可能全部學生都發口罩，而是提供給在校學生有緊急需求者。（編輯：李錫璋）1090214