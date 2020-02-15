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中梵外長會 外交部：教廷曾說明關心疫情不涉政治

最新更新：2020/02/15 15:48

（中央社記者游凱翔台北15日電）教廷與中國外交部長在德國會面，外交部今天表示，教廷基於與台灣良好互信，事前向台灣說明，並重申此次外長會面不涉政治議題，主要是表達梵蒂岡關心中國武漢肺炎疫情，並就教務議題交換意見。

教廷指出，教廷和中國雙方外長昨天在德國會面，這次會面據信是雙方數十年以來最高層級的官方接觸，引發揣測。

中國外長王毅14日利用在德國出席慕尼黑安全會議的機會，和教廷外長蓋拉格會晤。

外交部發言人歐江安表示，教廷基於與台灣良好互信，事前曾就本案向台灣說明，並重申此次梵中外長會面不涉政治議題，旨在表達梵蒂岡對中國新型冠狀病毒疫情（武漢肺炎）的關心，並就雙方教務議題交換意見，外交部對相關發展均有掌握，並持續保持密切關注。

歐江安指出，近期武漢肺炎疫情持續擴大，教廷基於人道關懷立場，曾透過宗座賑濟所及義大利華人教會傳教中心致贈疫情嚴重的湖北、浙江、福建3省口罩，協助當地受困神職人員、信徒與民眾。

歐江安表示，自西元2018年9月22日梵中簽署「主教任命臨時性協議」以來，台灣一向期盼該協議及相關作為，能有助改善中國日益嚴重的宗教自由問題，這是台灣的一貫立場，沒有改變，但種種情勢顯示，中國天主教會現在遭受更大逼迫，已引起國際社會普遍關切。

歐江安強調，台灣將持續與梵蒂岡就相關發展密切交換意見，以促使中國逐步落實宗教自由化，維護中國天主教徒純正的信仰生活，並使包括台灣天主教會信眾福祉在內的台灣利益不受影響。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：郭無患）1090215

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