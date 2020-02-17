鑽石公主號武漢肺炎嚴峻 謝長廷開會作4指示

（中央社記者楊明珠東京17日專電）駐日代表謝長廷今天主持因應武漢肺炎緊急應變小組會議，作出「凡涉及國內防疫事務，代表處全力配合國內中央流行疫情指揮中心的各項決策」等4點指示。

停泊在日本橫濱港外的鑽石公主號郵輪至今累計454起武漢肺炎確診病例。

會中謝長廷作出的4點指示還包括：為安排鑽石公主號船上國人順利返國，積極與日本政府聯繫、溝通，解決困難，完成任務。

因應日本已出現感染源不明之「本土感染」病例，雖屬初期現象，駐日代表處仍應加強館內防疫措施，凡至領務組申辦手續的訪客入館均要求須戴口罩、並設置酒精消毒液等供使用。

駐日代表處同仁及眷屬做好各項防疫措施，確保身體健康，才能做好保僑、護僑等重要工作。

駐日代表處下午發新聞稿表示，因應鑽石公主號疫情擴大，並關心船上國人，謝長廷今天主持「因應新型冠狀病毒疫情緊急應變小組」會議，親任召集人，並將原「因應新型工作小組」納入指揮，由應變小組副召集人、駐日副代表蔡明耀兼任原「鑽石公主號疫情緊急應變小組召集人」。

謝長廷原本預定上午在駐日代表處舉行記者會說明駐日代表處因應武漢肺炎疫情擴大，提高應變小組對策及鑽石公主號上國人的處理事宜等。但昨晚臨時通知記者會取消，主要是因為要盡量減少人員接觸，改以書面方式向媒體說明。

日本厚生勞動省今天公布鑽石公主號新增99例武漢肺炎病例。截至今天，船上已有454例確診，其中有3例是台灣籍乘客。

鑽石公主號發生俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）群聚感染，原本船上載有3700人，其中包括22名台灣籍乘客及2名台灣籍工作人員。

鑽石公主號1月20日從日本橫濱港啟航，21日海上巡航日，22日停靠鹿兒島，23、24日為海上巡航日，25日停靠香港，26日海上巡航日，27日停靠越南峴港張美港，28日停靠越南下龍灣蔡蘭港。

1月29、30日是海上巡航日，1月31日停靠基隆港。2月1日停靠沖繩，2月2、3日海上巡航日，2月3日抵達橫濱港外，結束航程。（編輯：馮昭）1090217